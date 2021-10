Freibad Donauwörth: Wie steht’s um den Eröffnungstermin?

Plus Auf dem Donauwörther Schellenberg entstehen viele Attraktionen. Es wird fast alles neu gebaut auf dem Areal in der Parkstadt.

Von außen gleicht das Baugelände hier oben auf dem Schellenberg bislang noch eher einem Kieswerk: Große Baumaschinen, Berge von Schotter und auch sonst liegt da allerlei, was abgebaggert oder verbaut werden kann. Der verbliebene Putz am Eingang gibt den vor Jahrzehnten darauf aufgepinselten Schriftzug preis: „Freibad“.