Großes Fest in Donauwörth für die Sonnenstraße

Plus Wie sich die Parallelstraße von Donauwörths Prachtmeile in den Blickpunkt rückt und zeigt, wie mit Nischenangeboten die Verbraucher angelockt werden können.

Die Händler in Donauwörths Sonnenstraße hatten schon Sorge, ihr Fest fast alleine feiern zu müssen. Doch dann stellte sich ein Wetter ein, das so gar nicht wie die Prognosen ausfiel. Und prompt: Hunderte von Besuchern fanden sich ein, um einige unbeschwerte Stunden zu erleben. Die Begegnung stand nach Monaten der Kontaktbeschränkungen ganz offensichtlich im Mittelpunkt.