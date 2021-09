Kindertagesstätte: Die Oberndorfer „Blumenzwerge“ sind eingeweiht

Die neue Kindertagesstätte in Oberndorf ist seit 1. September in Betrieb. Planung und Bauzeit waren mitunter von unvorhersehbaren Ereignissen geprägt

Was lange währt, wird letztendlich sehr gut: Nach vierjähriger Planungsphase und gut eineinhalbjähriger Bauzeit blickt Oberndorfs Bürgermeister Franz Moll stolz auf die neue Kindertagesstätte „Blumenzwerge“, mit der nun ein umfangreiches, familienfreundliches Betreuungs- und Förderangebot für die Kinder in der Gemeinde angeboten werden kann. Begeistert stimmten die Mädchen und Buben der Kindergartenleiterin Karin Wiesner zu, dass sie sich hier alle in den großen, hellen, modern eingerichteten Räumen bereits sehr wohlfühlen. In einem kleinen Weiheakt segneten Pfarrer Markus Lidel und Pfarrerin Elke Dollinger die Räume sowie Kinder und Erzieherinnen und wünschten ein stets gutes Miteinander.

In seiner Begrüßungsrede bedauerte Bürgermeister Moll, dass die Einweihungsfeier durch Corona nur in kleinem Rahmen stattfinden habe können. Er hofft, dass im Frühjahr 2022 ein Tag der offenen Tür stattfinden könne. Mit dabei waren beim Festakt die vier Kindergartengruppen mit ihren Erzieherinnen und Leiterin Karin Wiesner, Pfarrerin Elke Dollinger, Pfarrer Markus Lidel und Architekt Anton Gerstmeier mit seinen Mitarbeiterinnen Heike Leitner und Simone Noschka.

Oberndorfs Bürgermeister blickt auf einen langwierigen Weg bis zur Entscheidung für einen Neubau

Rückblickend erläuterte der Bürgermeister den langwierigen Weg bis zur Entscheidung zum Bau der neuen Kindertagesstätte, die sein Amtsvorgänger, Hubert Eberle, mit dem damaligen Gemeinderatsgremium entschieden hatte. Viel Geduld haben die Eltern und Kinder der Gemeinde sowie das Erzieherteam bewiesen, nachdem am alten Kindergartengebäude in den Dachbalken Wurmbefall entdeckt worden war und aus Sicherheitsgründen die Kinder in den beengten Räumlichkeiten der „Alten Schule“ in Eggelstetten untergebracht werden mussten.

Wenn man nun auf den gelungenen Bau der Kindertagesstätte schaue, habe sich das Warten jedoch gelohnt, so Franz Moll. Sein Dank galt sowohl Architekt Anton Gerstmeier mit dessen Team für die sorgfältige Planung und die zuverlässige gute Baubetreuung wie auch den beteiligten Firmen.

Ebenfalls galt sein Dank dem gesamten Kindergartenteam, durch dessen Engagement der Betrieb zum 1. September möglich war.

Bei der Einweihung: (von links) Architekt Anton Gerstmeier, Pfarrerin Elke Dollinger, Bürgermeister Franz Moll, Kindergartenleiterin Karin Wiesner und Pfarrer Markus Lidel. Foto: Andrea Mack

Ein ideales Konzept für das lange, schmale Grundstück

Anschließend erläuterte Architekt Anton Gerstmeier die anspruchsvolle Aufgabe, ein ideales Konzept für den Bau der Kindertagesstätte auf dem langen, schmalen Grundstück zu finden. Immer wurden neue Ideen mit eingeplant, um das lange Gebäude möglichst aufzulockern und im Innenbereich mit hellen, jedoch dezenten Farben etwas Transparenz hineinzubekommen.

Als im Januar 2020 mit dem Bau begonnen worden ist, ging man von einer Bauzeit bis Mai 2021 aus, die sich jedoch durch schlechte Wetterbedingungen im Frühjahr 2021 verzögerte. Erfreulich sei jedoch, dass sich die geplanten Baukosten von 3,6 Millionen Euro trotz des enormen Anstiegs der Baupreise 2021, nur um 200.000 Euro erhöht haben. Diese Mehrkosten kamen letztendlich auch durch erforderliche bauliche Erweiterungsmaßnahmen inklusive Innenausstattung zustande. Abschließend übergab Herr Gerstmeier den symbolischen Schlüssel an Bürgermeister Moll und Kindergartenleiterin Wiesner.

Aufgelockert wurde die kleine Einweihungsfeier von den Kindergartenkindern, die mit ihrem schwungvoll vorgetragenen Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“ auf den anschließenden Weiheakt überleiteten. Bevor alle Räume in der Kindergartenstätte feierlich gesegnet wurden, erkläre Pfarrer Markus Lidel den Kindern das stärkende Segensritual und überreichte für die Kindertagesstätte ein geweihtes Kreuz, das in der Dominik-Ringeisen-Stiftung in Kloster Holzen angefertigt worden war. Pfarrerin Elke Dollinger brachte für die Kinder als Geschenk eine Kinderbibel mit und erzählte den Mädchen und Buben daraus eine „gute Geschichte von Gott“ aus der Bibelstelle „Lasset die Kinder zu mir kommen“. (dz)