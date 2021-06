Donauwörth

01.06.2021

Neue Geschäfte in der Donauwörther Reichsstraße

Plus In der Donauwörther Innenstadt gibt es ein neues Geschäft. Und ein alteingesessener Laden bekommt einen neuen Besitzer.

Von Christof Paulus

Vis-à-vis liegen die zwei Geschäfte in der Donauwörther Reichsstraße, die frischen Wind in die Innenstadt bringen wollen. „So etwas wie uns gibt es in größeren Städten schon häufiger, aber hier bisher noch nicht“, sagt Andreas Nietsche. Schon am 8. Mai hat der Donauwörther am unteren Ende der Prachtmeile den „Hanf- und Naturladen“ eröffnet. Und obwohl er mit seinem Geschäft voll auf einer Trendwelle mitschwimmt – immer mehr Unternehmen versuchen, ihre Produkte mit Hanfzusätzen zu vermarkten – seien es auch viele ältere Menschen, die der Laden ansprechen will.

