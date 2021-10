Polizei erwischt bei nächtlicher Kontrolle extreme Raserin

Die Polizei hat in Donauwörth nachts Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Beamten stoppten einige Raser.

Dass nachts so manche Verkehrsteilnehmerin und mancher Verkehrsteilnehmer in Donauwörth ziemlich flott unterwegs ist, ist immer wieder zu beobachten. Nun hat die Polizei mit einer sogenannten Laserpistole mehrere Geschwindigkeitskontrollen in der Großen Kreisstadt vorgenommen – und prompt einige Raser erwischt.

Mit der Aktion sollten massive Überschreitungen geahndet werden. Die Beamten postierten sich unter anderem in der Nürnberger Straße im Stadtteil Berg und auf der Westspange. Dabei ergaben sich, so teilt die Inspektion mit, gravierende Verstöße.

Eine 20-Jährige wird mit 109 km/h gemessen

Den „traurigen Spitzenwert“ erreichte um 23.29 Uhr eine 20-Jährige aus dem Donau-Ries-Kreis, die mit ihrem Auto auf der Westspange mit 109 Stundenkilometern raste. Erlaubt sind auf dem Abschnitt maximal 60 km/h. Die junge Frau muss sich auf ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von einem Monat einstellen. (dz)