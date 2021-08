Donauwörth

18:30 Uhr

Tanzhaus: „Dem Stadtrat fehlte von Beginn an der Fahrplan“

Blick in den Stadtsaal im Tanzhaus: Aktuell tagt dort der Donauwörther Stadtrat – wegen Corona. Auch die Abstimmung über einen Abriss des Gebäudes erfolgte genau hier. Die Bürgerinitiative wirft dem Rat vor, zu wenig zielstrebig das Projekt verfolgt zu haben.

Plus Sechs Wochen vor der Abstimmung zur Zukunft des Tanzhauses in Donauwörth kritisiert die Bürgerinitiative die Vorarbeit des Stadtrates – und will selbst für Klarheit sorgen.

Von Barbara Wild

Gut sechs Wochen sind es noch, dann werden die Donauwörther über die Zukunft des Tanzhauses abstimmen. Abriss und Neubau oder doch eine Sanierung – das ist die Frage am 26. September 2021.

