Tanzhaus: Stadtrat Dinger fordert Klimabilanz des geplanten Abrisses

Plus Der ÖDP-Stradrat Gustav Dinger ist ein bekennender Gegner des Tanzhaus-Abrisses - vor allem aus ökologischen Gründen. Jetzt hat er eine neue Forderung.

Die anstehende Entscheidung über die Zukunft des Donauwörther Tanzhauses ist für Stadtrat Gustav Dinger Grund für einen neuen Antrag Richtung Stadtverwaltung. Er möchte, dass eine Klimabilanz erstellt wird, welchen ökologischen Fußabdruck ein Abriss und Neubau des Veranstaltungshauses in der Reichsstraße bedeuten würde. Zudem will er den Vergleich mit einer Sanierung.