Unbekannter fährt Auto in Donauwörth an und flüchtet

Als eine 38-Jährige am Freitag zu ihrem Auto zurückkehrte, war dieses beschädigt. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Am Freitag ist das Auto einer 38-Jährigen in Donauwörth angefahren worden. Die Frau hatte zwischen 9 Uhr und 10 Uhr ihren Wagen in der Dr.-Loeffellad-Straße auf Höhe der Hausnummer 47 am rechten Fahrbahnrand für etwa eine Stunde geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der linke Außenspiegel abgefahren wurde.

Polizei: Sachschaden liegt bei rund 500 Euro

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Personen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

Lesen Sie auch: