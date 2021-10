Unfall in der Pflegstraße in Donauwörth: Zwei Autos stoßen zusammen

Weil sie die Verkehrslage falsch einschätzt, baut eine 27-Jährige in der Pflegstraße einen Unfall. Schaden von 7000 Euro entsteht.

Eine 27-jährige Autofahrerin hat am Montag in der Pflegstraße in Donauwörth einen Unfall gebaut. Laut Angabe der Polizei wollte die Frau um 15.30 Uhr vom Mühlberg kommend nach links in die Pflegstraße einbiegen. Dabei dachte sie, dass der eigentlich Querverkehr an der Ampel stehen bleiben muss.

Beide beteiligte Frauen beim Unfall in der Pflegstraße in Donauwörth blieben unverletzt

Die Frau fuhr also los, obwohl sich seitlich der Wagen einer Monheimerin näherte. Nach Auskunft der Beamten prallte die 27-Jährige mit ihrem Wagen in die Beifahrerseite der 41-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich keine der beiden Frauen. Laut polizeilicher Auskunft entstand ein Schaden von circa 7000 Euro. Der Unfall sorgte außerdem für Stau. (dz)