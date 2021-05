Viel Trubel am Parkplatz vor dem Donauwörther Kaufland

Die Polizei beschäftigt erst ein aggressiver junger Mann mit einem Taschenmesser, wenig später wird eine Getränkedose auf einen Streifenwagen geworfen.

Jede Menge zu tun hatte die Polizei in Donauwörth am Samstagabend zwischen 19 und 19.30 Uhr. Zunächst wurden die Gesetzeshüter zum Parkplatz am Kaufland gerufen, da es zwischen einem 18-jährigen Beschuldigten und einem gleichaltrigen Geschädigten vorab zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war, in deren Folge der Täter ein Taschenmesser zog, dieses öffnete und damit den anderen Mann mit den Worten „Ich stech dich ab!“ bedrohte.

Ein weiterer 18-jähriger Zeuge bemerkte die Situation und versuchte, zu beruhigen. Währenddessen versteckte der Aggressor sein Messer und verstaute es in seiner Hosentasche. Die Beamten stellten beim Beschuldigten eine Schnittverletzung am Mittelfinger seiner linken Hand fest. Bei der Durchsuchung wurde das Taschenmesser in der rechten Hosentasche gefunden, es wurde sichergestellt. Gegen alle „Beteiligten“ wurde schließlich ein Platzverweis für den Bereich des Kauflandes für die Zeit bis Ende der Ausgangssperre ausgesprochen.

„Poser-Szene“ trifft sich am Donauwörther Kaufland

Im Anschluss an diesen Einsatz wurde das Gelände aufgrund sehr starken Personenaufkommens – die Gruppe ist den Gesetzeshütern zufolge der sogenannten Poser-Szene zuzurechnen – bestreift. Beim Einfahren in das Parkhaus an der östlichen Einfahrt wurde vom oberen Deck warf ein unbekannter Täter eine Getränkedose auf das Dienstfahrzeug der Polizeiinspektion Donauwörth. Die Dose traf die Frontscheibe, die hierbei jedoch nicht beschädigt wurde. Auf dem oberen Parkdeck entdeckten die Polizisten zwei Personen. Als die beiden den Streifenwagen sahen, rannten sie vom oberen Parkdeck über die Treppen hinunter, am Kebab-Stand vorbei in Richtung Toom-Baumarkt.

Einer der Täter war mit einer weißen Jacke und weißer Hose bekleidet, der andere trug ein graues Oberteil und eine schwarze Hose. Das Duo konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen.