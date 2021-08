Donauwörth

vor 52 Min.

Wieder Publikum bei Rockkonzert in Donauwörth

Die Rosenheimer Band Kaffkiez spielte am Freitagabend in der Donauwörther Freilichtbühne.

Plus Die Rosenheimer Band Kaffkiez sorgt am Freitagabend mit deutschem Indie-Rock und mitreißenden Texten für Begeisterung beim Publikum.

Von Fabian Kapfer

Als die fünf Männer der Rosenheimer Band Kaffkiez die Bühne betreten, sitzen die rund 120 Zuschauer noch auf ihren zugewiesenen Plätzen in der Donauwörther Freilichtbühne. Es ist kurz nach 19 Uhr an am sommerlichen Freitagabend, als Frontmann Johannes Eisner den ersten Song anstimmt. Spätestens dort wird für die Anwesenden klar: Bei der Musik der Gruppe ist es schwer, lange auf dem eigenen Platz sitzen zu bleiben. Und so stehen bereits nach gut 20 Sekunden des ersten Liedes alle Menschen vor ihren Plätzen und tanzen zum mitreißenden Indie-Rock der jungen Band.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen