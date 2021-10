Rollerfahrerin nach Unfall in Zirgesheim verletzt

Am Freitag übersah ein 54-Jähriger eine vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin. Die 17-Jährige musste nach dem Zusammenstoß ins Krankenhaus gebracht werden.

In Zirgesheim kam es am Freitag zu einem Unfall, bei dem eine Rollerfahrerin verletzt wurde. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Auto die Hiliariastraße in Zirgesheim ortseinwärts und wollte laut Polizei von dieser nach links in die Schenkensteinerstraße einbiegen.

Diverse Verletzungen: Rettungsdienst bringt die junge Frau ins Krankenhaus

Dabei musste er den Beamten zufolge das Schild „Vorfahrt gewähren“ beachten. Beim Einbiegen übersah er allerdings eine in westlicher Richtung fahrende und vorfahrtsberechtigte 17-Jährige mit ihrem Roller. Es kam zur Kollision, bei der die Rollerfahrerin stürzte. Hierbei zog sie sich diverse Verletzungen zu. Sie musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Donauwörth eingeliefert werden. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. (dz)

