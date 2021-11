Zusammenprall: Senior übersieht geparktes Auto

Ein 77-Jähriger ist am Dienstag um 9.30 Uhr mit seinem Wagen in ein geparktes Auto in der Donauwörther Georg-Regel-Straße gekracht. Angaben der Polizei zufolge befuhr der Senior die Straße in nördlicher Richtung. In einem unachtsamen Moment übersah er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Seat und prallte diesem in die vordere Fahrerseite. Dabei entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro. Verständigte Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth kümmerten sich um den Personalienaustausch mit dem Halter des angefahrenen Autos. (pm)