Drei Beanstandungen für Mertingen

Überörtliche Rechnungsprüfung hat elf Haushaltsjahre der Gemeinde untersucht

„Keine Auffälligkeiten im Vergleich zu anderen Kommunen feststellbar“ – das ist die zentrale Botschaft aus dem Landratsamt zu den Jahresrechnungen der Gemeinde Mertingen. Untersucht wurden die Haushaltsjahre von 2006 bis 2016. Die langen Prüfzeiträume im Landkreis sei der Personalsituation in der Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle geschuldet, wie es auf Nachfrage unserer Zeitung aus der Kreisbehörde heißt. Bei der Prüfung gab es drei Beanstandungen für die Gemeinde.

Wie Mertingens Kämmerer Jörg Baumgärtner erklärt, habe es bislang ein Abkommen mit den örtlichen Firmen gegeben. Diese berechnen der Gemeinde in Fällen, in denen ihre Mitarbeiter als Feuerwehrleute zu einem Einsatz müssen, keine Personalkosten. Im Gegenzug rechnet die Gemeinde auch keine Einsätze ab. Auf den Verursacher könne man ohnehin nur das umlegen, was über die Pflichtaufgaben wie Löschen oder Bergen hinausgehe. Dies habe die Gemeinde bisher sowieso nur gegenüber Auswärtigen praktiziert, so Baumgärtner weiter. Das Landratsamt moniert nun allerdings, dass für eine solche Vorgehensweise eine gemeindliche Satzung zur Kostenerstattung im Feuerwehrwesen notwendig sei. Dieses gibt es aktuell nicht. Über die Einführung muss nun der Gemeinderat beraten.

Die Gemeinde betreibt eine Entwässerungsanlage und erhebt für deren Benutzung und für die Deckung des Herstellungsaufwands Gebühren und Beiträge aufgrund der Entwässerungssatzung. Laut Landratsamt ist aber ein Neuerlass erforderlich. Kämmerer Baumgärtner sagt, es gebe in der Kommune „unterschiedliche Vorteilslagen beim Abwassersystem“. Während es in Mertingen selbst größtenteils nur Schmutzwasserentsorgung gibt, gilt dies in Druisheim und Heißesheim für Schmutz- und Oberflächenwasser. Um das System „für die Bürger gerechter“ zu machen, soll es künftig getrennte Beträge für Schmutz- und Regenwasser geben. Eine neue Beitrags- und Gebührensatzung soll noch heuer erlassen werden, nennt Bürgermeister Albert Lohner als Ziel.

Mit dieser Satzung soll auch gleich die dritte Beanstandung behoben werden. Dabei geht es um die Herstellungsbeiträge für die Entwässerungseinrichtung und die Wasserversorgung. Diese müssen dem Landratsamt zufolge auf den Prüfstand. Die Regelungen für die Betragserhebungen in Mertingen stammen aus den 1980er und 1990er-Jahren, sagt Kämmerer Baumgärtner. Mit der neuen Satzung werde dies erledigt.

Drei Beanstandungen für elf Jahre – mit dieser Bilanz könne man durchaus zufrieden sein, meint Bürgermeister Lohner. „Jeder macht mal Fehler, aber hier muss man schon die Relation betrachten.“ Schließlich habe man im untersuchten Zeitraum auch ein „riesiges Feld beackert.“ Lohner nennt einige Zahlen für die genannten elf Jahre: Summiert man die einzelnen Haushalte, so dürfte man rund 180 Millionen Euro und 70000 bis 80000 Buchungen abgewickelt haben. Der Gemeinderat habe unzählige Beschlüsse gefasst, die Zahl der Mitarbeiter sei auf mittlerweile 90 angestiegen. „Da können gewisse Nachkorrekturen immer mal nötig sein“, so der Rathauschef. (mwe)

