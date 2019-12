vor 54 Min.

Ehestreit in Asbach-Bäumenheim führt zu Polizei-Großeinsatz

In Asbach-Bäumenheim war am Donnerstagabend ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz.

Am Donnerstagabend ist ein Ehestreit in Asbach-Bäumenheim eskaliert. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort. Am Ende ging es glimpflich aus.

Ein größerer Einsatz hat am Donnerstagabend die Polizei in Asbach-Bäumenheim in Atem gehalten. Dort war offenbar ein Ehestreit eskaliert, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte. Die Ehefrau habe das Haus verlassen, der Mann, der als aggressiv beschrieben wird, befand sich zunächst weiterhin in der Wohnung. Wie die Polizei anfangs mitteilte, sei der Mann möglicherweise alkoholisiert und gegebenenfalls auch bewaffnet.

Die Polizei versuchte, Kontakt zu dem Mann aufzubauen und die Situation zu deeskalieren. Eine Gefahr für Dritte ging laut Polizei von den Mann nicht aus - die Bahnhofstraße wurde wegen des Einsatzes aber zeitweise gesperrt. Spezialkräfte waren ebenfalls vor Ort.

Ehemann konnte festgenommen werden - keine Verletzten

Gegen 21.40 Uhr konnte Roland Wengert, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, dann Entwarnung geben. "Der Einsatz ist gut ausgegangen", sagte er gegenüber unserer Redaktion. Der Ehemann konnte überredet werden, nach draußen zu kommen. Dort wurde er festgenommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Der Mann wurde im Anschluss zur Polizei Donauwörth, wo derzeit abgeklärt wird, wie es nun weitergeht. Genauere Informationen dazu wird die Polizei voraussichtlich am Freitag bekanntgeben. (ida, sli)

