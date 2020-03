vor 33 Min.

Ein Abend voll wunderbarer Magie

Veriko Tchumburidze und Mamikon Nakhapetov gastierten in Mertingen mit einem schnörkellosen, uneitlen und nur der Musik ergebenen Spiel. Weltklasse-Niveau

Von Ulrike Hampp-Weigand

Es gibt diese magischen Augenblicke, da spürt man, dass soeben Wunderbares geschieht – kostbare Momente voller Staunen. So wie im Konzert mit Veriko Tchumburidze und ihrem Partner Mamikon Nakhapetov in Mertingen. Da waren die Bravi-Rufe und der stehende Beifall fast schon so selbstverständlich wie das Atmen. Andächtige Stille und Raunen quer durch die Reihen nach der Zugabe, und das Raunen quer durch die Reihen: Das war Weltklasse!

Dabei hatte der Abend ein wenig strapaziös begonnen, waren doch die vielen Menschen aus nah und fern deutlich vor den beiden jungen Interpreten da. Knapp vor Konzertbeginn trafen sie schließlich noch ein – da war fürs Einspielen keine Zeit. Ab ins Abendkleid und auf die Bühne. Zum Aufwärmen sozusagen gab es Jean Sibelius Suite für Violine und Klavier, op.117. Und fast vom ersten Bogenstrich an spürte man, dass sich da Großes ereignete. In den kleinen, hingetupften Bildern ländlich bukolisches Vergnügen: „Country Scenery“, „Evening in Spring“ und „In the Summer“. In einem zugleich zarten wie angerauten Geigenton der Guadagnini-Violine von 1756, einer Leihgabe der Stiftung Deutsches Musikleben, im hoch konzentrierten Spiel der Violine und des Klaviers.

Veriko Tchumburidze, 23-jährige Georgierin und hochbegabte Geigerin, kann auf eine Vielzahl von gewonnen Wettbewerben zurückblicken. Sie hat in dem in Tbilisi geborenen Mamikon Nakhapetov einen Klavierpartner, der auf ihr Spiel sensibel reagiert, feinste Nuancen aufnimmt, verstärkt, hält, übersetzt. Einen Pianisten, der selbst eine große Zahl von Wettbewerben gewonnen hat. Jeder einzelne der beiden ist ein wunderbarer Musiker, zusammen sind sie Weltklasse.

Ludwig van Beethoven ist fast ein „Muss“ in diesem Beethoven-Jahr: An diesem Abend war es eine Begegnung mit der Sonate für Violine und Klavier Nr.10 in G-Dur, op. 96 mit den Sätzen Allegro Moderato, Adagio espressivo, Scherzo: Allegro, Poco Allegretto.

Ein wunderbar leichthändig gespielter, volkstümlich atmender Beethoven, schlicht und in kantabler Schönheit. Im ersten Satz eine Ländlermelodie, betörend ausgespielt und heiter abgestimmt im feinen Dialog der Instrumente, ein zweites Thema, lyrisch-melancholischer mit Triolen und punktierten Rhythmen. Im Adagio tauschen Violine und Klavier in der Wiederholung ihre Rollen, umspielen sich, ein liedartiges Trio folgt; das Finale berührt mit einem wunderschönen gesanglichen Poco Allegretto mit Variationen. Der berühmte Geigenlehrer und Kammermusiker Carl Flesch befand, dass diese Sonate op. 96 „dem Kenner als die vollkommenste der Beethovschen Violinsonaten gelte“ – in der empfindsamen, klangschönen Darbietung von Tchumburidze und Nakhapetov ist dieses Urteil nachvollziehbar.

Antonín Dvoráks musikantische, sangliche Preziosen „Vier romantische Stücke für Violine“ entstanden aus Freude am Musizieren – hat sie der Komponist doch für den Geige spielenden Untermieter-Studenten seiner Schwiegermutter und dessen Lehrer komponiert. Dvorák hat sich für die Romantischen Stücke, op. 75 (B 150), die als Allegro moderato, Allegro maestoso, Allegro appassionato und Larghetto gedruckt und sehr populär wurden, gar entschuldigt! Die vier kontrastierenden Sätze, eine stimmungsvolle Alternative zu den großen Violinwerken Dvoráks, verzauberten, perfekt gespielt, die andächtig Lauschenden.

Eine Atempause quasi vor der Sonate für Violine und Klavier Nr.1 in d-Moll, op. 75, mit den Sätzen Allegro agitato, Adagio, Allegro moderato und Allegro molto von Camille Saint-Saëns. Was die Geigerin in dieser unruhigen, einerseits von starken Gefühlsschwankungen gekennzeichneten, andererseits fast mondän-elegant einher kommenden Sonate an technischen Finessen ablieferte, was ihr kongenialer Pianist begleitete, wie sie sich gemeinsam zu ihrem spielerischen Höhenflug aufmachten, war Weltklasse.

In jeder Phase spielte Tschumburidze ihre unglaubliche Technik aus, begeisterte mit ihrem rasenden Staccato- und Spiccato-Spiel, und verzauberte gleich wieder mit dem wunderbar farbigen Ton ihres Instruments. Veriko Tchumburidze spielt bei allem schnörkellos uneitel, nur der Musik ergeben. Mamikon Nakhapetovs Klavierspiel wiederum bietet den sicheren Boden für die himmelstürmende Technik der jungen Frau. Ein berührendes, brillantes Duo, dem die Zukunft offen steht!

Bravi-Rufe und nicht enden wollender, stehender Beifall wurden mit dem „Allegro Moderato“ aus den Vier Romantischen Stücken belohnt – und einem strahlenden Lächeln dieser beiden Ausnahmemusiker!

