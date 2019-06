vor 19 Min.

Ein Strandhäuschen für die Harburger

Zu den Feierlichkeiten mit der Partnerkommune Gouville bringen die Franzosen eines ihrer Wahrzeichen mit. Stadt vergibt Ehrenbriefe an vier Persönlichkeiten.

Von Richard Hlawon

„Freundschaft feiern/Célébrez l’amitiè“ – unter diesem deutsch-französischen Motto stand der Besuch einer Delegation von 55 Mitgliedern aus Gouville sur Mer in der Partnerstadt Harburg. Vor 20 Jahren war das Freundschaftsabkommen auf dem Marktplatz abgeschlossen worden und an gleicher Stelle wurde die Urkunde nun erneut unterzeichnet, um das Fortbestehen der Partnerschaft zu bekräftigen.

Wie gut die Normannen im Feiern sind, hatte sich bereits zwei Tage zuvor beim Besuch des Vatertags-Stadels von Fritz Schröppel gezeigt. Ebenso bei einer improvisierten Hebauf-Feier nach dem Aufbau der „Cabine“, eines Original-Strandhäuschen, wie es auf den Dünen am Meeresstrand von Gouville steht. Die temperamentvolle Bürgermeisterin Béatrice Gosselin beließ es nicht bei einer Ansprache sondern animierte die Anwesenden zu einem Cancan und einer spontanen Polonaise um das Häuschen.

Partnerschaftsfeier auf dem Harburger Marktplatz

Höhepunkt des Besuchsprogramms war die Partnerschaftsfeier auf dem Marktplatz. Eröffnet wurde sie bei strahlendem Sonnenschein mit einer ökumenischen Andacht, die Pfarrerin Brödel und Pfarrer Jaby gemeinsam zelebrierten. Unterstützt wurden sie musikalisch von der Stadtkapelle und dem Singtreff. Thomas Rudischer fungierte hier wie bei dem gesamten Partnerschaftstreffen als versierter Dolmetscher für die französischen Gäste.

Bürgermeister Wolfgang Kilian blickte in seiner Ansprache zurück auf die Entwicklung der Partnerschaft und drückte seine Hoffnung aus, dass die Freundschaftsvereinbarung Harburg-Gouville eine ähnliche Entwicklung nehme wie der Elysée-Vertrag, den Adenauer und de Gaulle 1963 geschlossen hatten. Auch seine französische Amtskollegin wünschte, dass die Partnerschaft zwischen den Kommunen ein bleibender Baustein für den Fortbestand der deutsch-französischen Freundschaft sein werde. Die Urkunden wurden feierlich unterzeichnet und die Böllerschützen gaben von der Brücke aus ihren Salut dazu.

Wolfgang Fackler: Den europäischen Geist mit Leben erfüllt

Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler lobte in seinem Grußwort die beiden Kommunen: Sie erfüllten den europäischen Geist mit Leben und übernähmen Verantwortung für das „Haus Europa“. Bürgermeister Kilian verlieh erstmals den Ehrenbrief der Stadt Harburg, verbunden mit Eintrag ins Goldene Buch, an vier Persönlichkeiten, die sich um die Partnerschaft verdient gemacht haben. Von Harburger Seite sind es Barbara Schmittner, Vorsitzende und „Motor“ des Partnerschaftsvereins Harburg, und Anton Fischer, Altbürgermeister und (in den Worten des Laudators Kilian) das „Getriebe“ des Vereins, rastloser Organisator des Freundschaftstreffens einschließlich Festschrift und Bodensee-Ausflug.

Von französischer Seite erhielten den Ehrenbrief: Eric Beaufils, von 1994 bis vor kurzem Bürgermeister von Gouville und unermüdlicher Förderer der Partnerschaft, sowie Georges Lefèbvre, langjähriger Vorsitzender des Partnerschaftsvereins in Gouville. Nach ihm ist der Preis für den besten Sprachschüler der Realschule Heilig Kreuz in Donauwörth benannt.

Ein Strandhäuschen als Gastgeschenk

Ein letzter „offizieller“ Akt: Die Schlüsselübergabe für die weiß-blaue „Cabine“, Wahrzeichen-Gastgeschenk der Gouviller. „Wir waren wirklich überrascht von seiner Größe und von der Geschwindigkeit, mit der es an einem Nachmittag aufgebaut worden ist“, erklärte Bürgermeister Kilian, als er sich bedankte. Er betonte, dass der jetzige Standort vor der Schule nur ein vorläufiger sei.

Bürgermeisterin Béatrice Gosselin dankte dem Konstrukteur Michel Salmon, den Transporteuren Francois Legras (die Harburger nennen den Gemüsehersteller nur liebevoll „Monsieur Carotte“) und Jacques Daniau, sowie den Aufbauhelfern Ludovic Colin, David Laurent und Vincent Jarry.

Im Anschluss wurde das Fest auf dem vollbesetzten Marktplatz noch lange fortgesetzt. Die schwungvolle Musik der bei den Gouvillern äußerst beliebten Stadtkapelle und die Verpflegung durch das Straußen-Restaurant und die Cafès Bagatelle und Käferlein sorgten dafür, dass die deutsch-französische Freundschaft auch auf persönlicher Ebene weiter vertieft werden konnte.

