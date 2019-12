vor 1 Min.

Ein weiteres Juze für Donauwörth?

Im Dezember 2019 wird das alte Bademeisterhaus in Donauwörth Parkstadt abgerissen. Das Gebäude fungierte lange Zeit als Juze Parkstadt. Nun soll im Frühjahr 2020 ein neues Juze in der Parkstadt entstehen.

Plus In der Großen Kreisstadt gibt es bereits einige Anlaufstellen für Jugendliche. Bald könnte noch eine neue hinzukommen. Wo deren mögliche Heimat liegt und wie der Stand der Dinge ist.

Von Yannick Eibl

Jugendliche brauchen einen Treffpunkt. Sei es um Freunde zu treffen, gemeinsamen Hobbys nachzugehen oder einen Geburtstag zu feiern. Zuhause geht so etwas meistens nicht immer. Gründe hierfür sind neben mangelndem Platz, auch, dass Vater und Mutter nach der Arbeit auch mal ihre Ruhe brauchen. Deshalb bestehen in Donauwörth derzeit mehrere solche Anlaufstellen. Diese sind in unterschiedlichen Teilen der Stadt: So gibt es neben dem Juze Donauwörth in der Zirgesheimer Straße, dem „Haisle“ des Jugendtreffs Riedlingen am Riedlinger Sportheim oder auch dem Wasserhaus in Nordheim noch einige weitere Jugendtreffs. Ob bei diesem bestehenden Angebot wirklich noch ein weiterer Treff gebraucht wird, ist deshalb eine berechtigte Frage.

Das Juze in der Parkstadt neben dem Freibad war baufällig. Bild: Wolfgang Widemann Daniel Hochberger ist sich sicher: „Es muss ein weiteres Juze geben.“ Darum äußerte er mit der Unterstützung von Freunden auch schon im Oktober 2018 im Rahmen des Donauwörther Jugendforums den Wunsch nach einem eigenen Treff in der Parkstadt. Dieses Anliegen wurde damals von den Stadträten und Oberbürgermeister Armin Neudert viel hinterfragt, bekam aber letztlich die gewollte Zustimmung. Idee der Jugendlichen war das alte Bademeisterhaus am Freibad, welches zu dieser Zeit als Übergangslösung für das Juze Donauwörth diente, nach dessen Auszug als eigenes Juze für die Parkstädter Jugendlichen zu übernehmen. Container als Übergangslösung? Da das alte Gebäude damals schon als einsturzgefährdet galt, waren die Chancen hierauf gering. So wurde das Häusschen schlussendlich auch im Dezember 2019 abgerissen. Weiterhin war klar, dass sobald das neue Wohngebiet auf dem alten Kasernengrundstück in der Parkstadt fertig ist, dort ein Jugendtreff entstehen soll. So stand es zwischenzeitlich schlecht um eine schnelle Lösung für die Jugendlichen. Vor allem weil die Fertigstellung des Wohngebiets, aufgrund der Größe des Projekts, kaum absehbar sei, teilte die Stadt Donauwörth mit. Da dies beim damaligen Jugendforum schon vermutet werden konnte, kamen damals schon die Vorschläge, von Seiten des Stadtrates, für eine Alternativlösung. So wurde unter anderem die Möglichkeit eines Containers als Übergangslösung genannt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Bis 2014 war das Juze am Bahnhof im alten Stellwerk untergebracht. Bild: Barbara Wild An solch einer Lösung halten auch ein Jahr nach dem Treffen mit den Donauwörther Stadträten die Jugendlichen gemeinsam mit Bürgermeister Jörg Fischer und der Stadtjugendpflegerin Daniela Benkert fest. Es sollte endlich wieder einen Jugendtreff in der Parkstadt - zwischen 2005 und 2017 existierte bereits ein Juze im alten Bademeisterhaus – geben, sodass die aktuelle Jugend auch einen Treffpunkt hätte. Dies sei sehr wichtig, so Daniel Hochberger: „Wir Jugendlichen aus der Parkstadt brauchen auch mal einen Raum für uns, sonst muss man sich immer daheim treffen und das funktioniert so gar nicht. Außerdem könnte hierdurch ein Grundstein für das kommende Jugendzentrum im Alfred-Delp-Quartier gelegt werden.“ Holzbau mit Toiletten am alten Standort? Für das Ziel einer Übergangslösung hielten die Jugendlichen immer wieder Kontakt mit Fischer und Benkert, bis nun kürzlich erste Vorschläge für solch eine Lösung im Stadtrat vorgestellt wurden. Ein kleiner Holzbau mit getrennten Toiletten am Standort des alten Bademeisterhauses steht hierbei im Raum. Das neue Juze Donauwörth in der Zirgesheimer Str. befindet sich in einem Neubau der Stiftung Sankt Johannes. Es ist das Jugendzentrum für die ganze Stadt. Bild: Yannick Eibl Praktisch wären die vor Ort bereits vorhandenen Strom- und Wasserleitungen. Zudem würde das Haus dem Vernehmen nach fertig angeboten werden und wäre preislich gut realisierbar. Ein Beschluss hierzu soll Anfang des neuen Jahres im Stadtrat fallen, teilte die Stadt Donauwörth mit. Seit dem Jugendforum ist nun über ein Jahr vergangen. Wie lange die Jugendlichen tatsächlich noch auf ihr neues Heim warten müssen, bleibt abzuwarten. Hochberger zeigt sich aber optimistisch: „Wenn alles gut läuft, wäre es echt super, wenn im Frühjahr etwas stehen würde.“ Lesen Sie dazu auch: Donauwörth: Das Juze hat wieder geöffnet Jugendzentrum: Verdacht auf Schimmel Viel Lob für Donauwörths neues Juze

