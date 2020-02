vor 22 Min.

Einbruch in Baustellencontainer

Einbrecher waren an einer Großbaustelle in Oberndorf zu Gange.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte sind an einer Großbaustelle am Oberndorfer Sportplatz in drei Baustellencontainer eingebrochen und haben aus einem Radlader, einem Bagger und der Tankanlage Diesel abgezapft. Das gibt die Polizei bekannt. Ein Passante bemerkte am Montag Verdächtiges an der Baustelle und verständigte die Beamten. Da derzeit die Baustelle nicht betrieben wird, ist die genaue Tatzeit noch unklar, jedoch muss es zwischen 30. Januar und 3. Februar gewesen sein, so die Gesetzeshüter. Die Polizei Rain bittet um Hinweise bezüglich Tatzeit, Täter oder Tatfahrzeugen unter 09090/70070.

