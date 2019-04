16:33 Uhr

Einbruch in ein Elektrogeschäft

In Donauwörth ist in ein Elektrogeschäft eingebrochen worden.

In der Nacht auf Dienstag geht der Alarm eines Ladens in der Bahnhofstraße los. Als die Polizei das Haus durchsucht, sind die Täter weg. Zeugen werden gesucht.

Wie die Polizei mitteilt, ist in der Nacht auf Dienstag in ein Elektrogeschäft in Donauwörth eingebrochen worden. Gegen 3.30 Uhr wurde über eine Sicherheitsfirma ein Einbruchalarm in den Laden in der Bahnhofstraße mitgeteilt.

Beim Eintreffen der ersten Funkstreifen am Tatort stellten diese an der Rückseite des Gebäudekomplexes eine aufgehebelte Fensterscheibe fest. Unmittelbar vor dem Fenster lag ein Müllsack mit verschiedenen Elektroartikeln. Aufgrund der Gesamtumstände war zunächst davon auszugehen, dass sich der oder die Täter noch im Geschäft befanden.

Mit diesem Hintergrund wurde das gesamte Gebäude zunächst umstellt und anschließend durchsucht. Hierbei konnte jedoch kein Verantwortlicher mehr angetroffen werden, so die Beamten.

Nach einer ersten Sichtung entstand ein Diebstahlsschaden von knapp 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/70667-11 mit der Polizeiinspektion in Donauwörth in Verbindung zu setzen.

Themen Folgen