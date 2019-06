vor 21 Min.

Erna Dirschinger und ihre Mutter feiern 40 Bühnenjahre

Der Buchdorfer Zweigesang unterhält seit vier Jahrzehnten sein Publikum. Weggefährten und Freunde gratulieren jetzt beim Kaisersaal-Konzert auf ihre Weise

Von Helmut Bissinger

Kurzweil ist, wenn die Zeit wie im Flug vergeht. Vier Jahrzehnte sind im Bühnenleben von Maria Eisenwinter und Erna Dirschinger rasant ins Land gegangen. Als „Buchdorfer Zweigesang“ haben sie sich in die Herzen einer großen Anhängerschar gesungen. So ist das Konzert, nein, die bunte Show (im besten Sinne des Wortes), zum 40. Bühnenjubiläum im Kaisersaal in Kaisheim ein Stelldichein von Weggefährten und Freunden – ein schlichtweg einmaliges Ereignis.

Wenn dieses Konzert ein Fernsehsender aufgezeichnet hätte, dann wäre es für den Regisseur schwer gewesen, aus dem mehrstündigen Programm etwas herauszuschneiden. Der Kaisersaal erlebte eine musikalische Sternstunde, getragen von Erinnerungen und Begegnungen. Es waren Stunden großer Gefühle, ganz im Zeichen des Mottos „Dankbar rückwärts, mutig vorwärts, gläubig aufwärts“.

Energie und sonniges Gemüt

Ihre Liebe zur Musik, zu den Menschen und zur Heimat – das ist Erna Dirschingers Antriebsfeder. So mancher hätte gerne ihre Energie, ihr sonniges Gemüt, ihre Sensibilität für den Moment: Erna Dirschinger ist auf ihre Art ein schwäbisches Original. Hätte es noch eines Beweises bedurft, wurde er im Jubiläumskonzert erbracht. Zusammen mit ihrer Mutter Maria bildet sie den „Buchdorfer Zweigesang“, ist aber längst mehr: musikalische Botschafterin, Tausendsassa zwischen den Musikrichtungen und ein Mensch, der (wenn nötig) auch mal über sich selbst lachen kann.

„Es macht mehr denn je Spaß“, bekennt Erna Dirschinger. Deshalb wollen sie weitermachen, „so lange es halt geht und der liebe Gott uns lässt“. Als dessen Vertreter sitzt der ehemalige Bischof Walter Mixa im Publikum, fühlt sich am Ende geneigt, „weiterhin Gottes Segen“ zu wünschen. Erna ist übrigens die Älteste der insgesamt fünf Geschwister. Irgendwie, sagen Kenner und erleben es die Konzertbesucher, ist ihr das Präsentieren in die Wiege gelegt worden.

Dennoch ist sie an diesem Abend nicht das Bindeglied. Es ist Theo Keller, der Vorsitzende des Bezirks 16 des Allgäu Schwäbischen Musikbundes, der durch ein Programm führt, das von Klassik bis hin zu populärer Schlagermusik alles bietet, dargeboten von musikalischen Freunden, die auf ihre Art gratulieren. Sie haben ihre Musik als Geschenk mitgebracht, aber auch Überraschungen: wie eine Bild-Collage mit Szenen der letzten 40 Jahren oder symbolische Goldene Schallplatten.

Mit elf Jahren den ersten Auftritt

Mutter Maria (Jahrgang 1935) erinnert sich noch gut, als die elfjährige Erna (Jahrgang 1956) erstmals einen Auftritt hatte: Sie spielte die Kirchenorgel. Gemeinsam traten die beiden Sängerinnen erstmals im Oktober 1979 vor ein Publikum: bei der Hochzeit eines Cousins. Dort wurden sie von Luise Brandl aus dem Wemdinger Stadtteil Amerbach angesprochen – und gründeten zusammen mit ihr den „Donau-Rieser Dreigesang“. Am 1. April 1980 berichtete die Donauwörther Zeitung über eine Passionsfeier in der Heilig-Kreuz-Kirche in Donauwörth, die von dem Trio gestaltet wurde.

Diese Kirche ist für die beiden Buchdorferinnen zu einer musikalischen Heimat geworden. Sie können sich gar nicht mehr erinnerten, wie oft sie dort gesunden haben.“...und es war immer ein großes Vergnügen“, sagt Erna Dirschinger.

Die Sopranistin tritt mittlerweile nur noch mit ihrer Mutter vor das Publikum. Maria singt Alt und beide singen – ein Grundsatz von jeher – ohne Mikrofon. Das geht natürlich auf die Stimmbänder. In den Anfangsjahren hatte die Besetzung ständig gewechselt. Mal gehörte Erika Lux aus Buchdorf mit dazu, mal Ida Rau aus Ebermergen, mal aber auch Schwester Manuela Eisenwinter.

In 40 Jahren waren sie überall künstlerisch tätig: in der Wieskirche, bei Landesgartenschauen, bei Trachtenbezirksfeieren, bei Taufen, Weihnachtsfeiern, Faschingsfeiern und sogar bei Beerdigungen. Selbst bis in den Vatikan brachte es das Duo mit seiner Musik. Einfühlungsvermögen war dabei immer gefragt und natürlich Ausdauer. Beide erinnern sich an lange Autofahrten, auch in der Nacht, an verrauchte Wirthaussäle, an festliche Anlässe.

Die Tapfheimer Tanzlmusi, der Heimatchor, Hans Löffler, Uwe Schmid, Instrumentalgruppen, die Kesseltaler Wiesenbläser, die Gesangsfreunde von der „Bäldle“, Gerhard Martin, Max Höringer und Heiner Mayer – es sind weit mehr als hundert Akteure, die den beiden Sängerinnen beim Jubiläumskonzert ein unvergessliches Erlebnis bereiten. Nicht nur einmal stimmt das Publikum ein, als beispielsweise die Bäldle-Musikanten einen Ohrwurm anstimmten: den Song von Fernando, Alfredo und Jose.

Ein Schwerpunkt war immer auch die Kirchenmusik

Ein Schwerpunkt ihres musikalischen Wirkens war und ist aber auch die Kirchenmusik und das geistliche Singen. „Auf verschiedenen Veranstaltungen, bei Gottesdiensten, Hoigarta, bei Konzerten und Festen quer durch Deutschland, aber auch in der Schweiz und in Österreich haben wir interessante Menschen kennengelernt“, erzählen beide. Eine „Nachtigall“ haben sie als Auszeichnung bekommen, aber auch das Bundesverdienstkreuz. Viel mehr aber ist ihnen die Zuneigung ihres Publikums wert.

Über den gemeinsamen Erfolg freuen sich Mutter und Tochter, die sich hervorragend verstehen, sehr. „Wenn die Mama einmal nicht mehr mitsingt, dann wird es kein neues Duo geben“, sagt Erna Dirschinger. Dann werde sie halt solo unterwegs sein. Apropos solo: Sie geht nach etlichen Schicksalsschlägen nun allein durchs Leben. Ihre ganze Liebe gehört ihren Kindern und den Enkeln.

„Wir haben in all den Jahren erleben dürfen, dass die einfachsten Volkslieder oft die empfindlichsten Nerven in den Menschen berührten und ungeahnte Emotionen durch eine alte Weise aufbrechen“, hat Erna Dirschinger einmal gesagt.“ Fürwahr, das Jubiläumskonzert war ein Abend der Emotionen.

