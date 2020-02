vor 42 Min.

Erneut ein größerer Holzdiebstahl

Am Ortsrand von Otting transportieren Diebe Fichtenstämme ab. Das passierte auch bereits im Stadtwald Wemding.

Unbekannte haben am südlichen Ortsrand von Otting eine größere Menge Holz gestohlen. Nach Angaben der Polizei geschah dies in der Zeit zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Freitag, 6 Uhr. Es handelt sich um 25 Raummeter Fichtenholz, das an die Industrie geliefert werden sollte. Die Stämme waren direkt neben der Fahrbahn in Richtung Staatsstraße/Fünfstetten gelagert und teilweise mit Leuchtfarbe sowie der Aufschrift „UPM“ markiert. Aufgrund der Spuren gehen die Gesetzeshüter davon aus, dass die Täter das Holz mit einem Kran oder Greifer auf einen Lastwagen oder einen Traktor-Anhänger mit Zwillingsbereifung luden – und die Stämme abtransportierten.

Polizei bittet um Hinweise

Was laut Polizei auffällt: Unweit des jetzigen Tatorts passierte vom 20. auf 21. Januar ein vergleichbarer Diebstahl. Im Stadtwald Wemding verschwanden etwa 30 Ster Fichtenindustrieholz von einem Lagerplatz neben der Staatsstraße.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (pm)

