Es geht nicht ums Meckern

Geschäftsleute bangen aus gutem Grund um die Zukunft der Donauwörther Reichsstraße.

Es geht den Geschäftsleuten nicht ums Meckern. Nein, die sich mehrenden Hilferufe aus der Reichsstraße in Donauwörth haben eine andere Schlagrichtung. Es geht um das Gesamte. Wer tagtäglich in Donauwörths Hauptgeschäftsstraße unterwegs ist, der merkt, dass dort weniger Leben ist als noch vor zwei, drei Jahren. Zweifelsohne hat die Straße mit dem Umzug von „Müller“ eines der Zugpferde verloren. Und ja, vielleicht hätte man es entgegen aller anderslautenden angeblichen Verlautbarungen aus der Konzernzentrale ahnen können, dass eine Drogeriekette nicht zwei Filialen in einer 20000-Einwohner-Stadt halten würde. Doch diese Debatte ist „rum ums Eck“, wie man in Bayern sagt. Es gilt nun, auf mutige Vorschläge auch aus den Reihen der Händler zu hören – alle an einen Tisch zu bringen in einem neuen Gremium, wie es Greno und Zeitlmann vorschlagen, das hört sich jedenfalls nicht verkehrt an. Im Gegenteil.

