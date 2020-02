Faschingsumzug: Die Narren fordern "Doping für den Gemeinderat"

Plus In Hafenreut, beim kleinsten Umzug im Landkreis Donau-Ries, herrschte Faschingsfreude pur. Die zumeist lokalen Themen waren bunt und witzig verpackt.

Pure Tristesse herrscht am Himmel, der die dicht gedrängten Wolken nach unten entlädt. Doch während der Regen rhythmisch auf die aufgespannten Schirme prasselt, während der Wind unangenehm kalt über die Flur fegt, trotzen die Faschingsnarren in Hafenreut den widrigen Umständen.

Sie halten mit reichlich guter Laune dagegen, lassen die Blaskapelle ein bisschen lauter aufspielen und die Gesichter noch ein wenig strahlender lächeln. Der traditionell kleinste Gaudiwurm weit und breit steht selbstverständlich über dem Wetter.

Rund 110 Mitwirkende

Rund 110 Mitwirkende in etwa 20 Gruppen kann der organisierende Spielplatzverein wieder aufbieten – allesamt mit kleinen handgemachten Wagen und meist lokalen Themen. Mit Qualität statt Quantität. „Wir haben viel Spaß und lassen uns vom Regen nicht unterkriegen“, sagt der überzeugte Vorsitzende Walter Bosch, bei dem am Faschingsdienstag wieder einmal alle Fäden zusammenlaufen.

Singen und im Takt der Musik winken – auch der Nachwuchs hatte in Hafenreut wieder viel Freude beim Gaudiwurm.

„Drei Apfelsinen im Haar und an der Hüfte Bananen“, intoniert die Blaskapelle im Sträflingslook und schiebt dann nach „Oaner geht no, oaner geht oiwei“ und „We are the Champions“. Kleine Gardekinder winken dazu im Rhythmus und sind sichtlich mit Spaß bei der Sache. Dazu schallt es immer wieder lautstark durch die Straße: „Hafareiter, Stangareiter, hopp, hopp, hopp!“

Viele Zuschauer am Wegesrand

Ein paar Hundert Zuschauer säumen die Wegstrecke vom Feuerwehrhaus durch die Georgenstraße Richtung Kirche und weiter ortsauswärts. Sie freuen sich am kleinen Prinzenpaar Theresa II. und Sebastian II., die gut verpackt in einer Art Rikscha sitzen, ihren Hofstaat im Gefolge.

Zwei Trump- und zwei Putin-Doubles eskortierten diesen Wagen, auf dem die Akteure für eine künftige Bürgermeister-Doppelspitze plädierten.

Die Zaungäste studieren die Aufschriften der Wagen, deren Themen sich zweimal mit den Kommunalwahlen beschäftigen. Einmal sind es die bestens gelaunten Hafenreuter Hexen, die als „Hexen-Partei Wilde 13“ fordern, ins Rathaus gewählt zu werden anstelle der Kandidaten Martin Scharr und Andreas Strobel. Sie beschreiben sich als chaotisch, durchgeknallt und lebenslustig.

Doppelspitze Scharr und Strobel?

Das andere Mal ruft eine Gruppe des Spielplatzvereins auf zur Doppelspitze der beiden Kandidaten Bürgermeister Scharr und Herausforderer Strobel. Sie beantragen „ Doping für den ganzen Gemeinderat“ und lassen dazu Trump und Putin auftreten – jeden von ihnen in doppelter Besetzung, um ihre Anliegen zu untermauern.

Die Hafenreuter Hexen sind alle Jahre mit dabei. Diesmal versuchen sie, ins Rathaus gewählt zu werden – hex, hex.

Ein großes Anliegen ist auch der Spielplatz in Hafenreut. Er gehört dringend auf Vordermann gebracht, wie man ebenfalls zweimal auf den Schildern der Umzugsteilnehmer liest. Da fehlt es an einem Spielturm und an manchem mehr, wie sie beklagen: „Uns tut das Herz so weh, wenn wir den nackigen Spielplatz seh’n.“

Nach einer halben Stunde ist alles vorbei

Ein fideles Duo in Latzhosen und mit Quetschkommode hat die ultimative Lösung für die aktuelle Krise in der Automobilindustrie gefunden. Die beiden haben das einzige skandalfreie Auto entdeckt: nämlich das Bobby-Car. Und dann ist da auch noch die „Altisheimer Feierwehrkapelln“, lauter fidele Damen, die sich über das Leitheimer Schlossfeuer lustig machen.

Das einzig skandalfreie Auto, das es derzeit gibt, ist das Bobby-Car, finden diese beiden Spaßvögel.

Oft genug müssen ihre Männer ausrücken, erzählen sie, wenn die Sirene am Schloss ruft: „Ja do rauchts, ja do rauchts, ja im Schloss da wird die Pfanne warm. Is net schlimm, is net schlimm – gibts halt an Fehlalarm.“

Nach einer knappen halben Stunde ist die ganze Gaudi vorbei. Der wahrscheinlich kleinste Umzug Bayerns hat dennoch einmal mehr Faschingsfreude pur verbreitet.

