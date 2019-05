06:25 Uhr

Finanzen: Mertingen muss den Gürtel enger schnallen

Die Gemeinde Mertingen baut derzeit einen Aufzug an das Ärztehaus, um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen. Für diese Maßnahme sind im Haushalt 2019 rund 250000 Euro eingestellt.

Gewerbesteuer sprudelt nicht mehr so üppig wie vor einigen Jahren. Nun werden sogar Rückzahlungen fällig. Deshalb investiert die Gemeinde heuer zurückhaltend.

Von Manuel Wenzel

Es waren keine guten Nachrichten, die da Mitte April ins Mertinger Rathaus flatterten. Das Finanzamt wies die Kommune darauf hin, dass Gewerbesteuerrückzahlungen fällig werden: 600000 Euro in diesem, eine Million Euro im kommenden Jahr. Diese Mitteilung habe man „unerwartet“ erhalten, wie Bürgermeister Albert Lohner nun vor dem Gemeinderat berichtete. Das Gremium verabschiedete in seiner vergangenen Sitzung den Haushaltsplan für das Jahr 2019.

Die Gewerbesteuer war für heuer ohnehin deutlich niedriger angesetzt worden als noch 2018, als am Jahresende eine tatsächliche Einnahme von 4,4 Millionen Euro stand. Heuer geht man von 1,8 Millionen aus, wobei die Rückerstattung von 600000 Euro dabei bereits berücksichtigt ist. „Ungebrochen positiv“, so formulierte es Kämmerer Jörg Baumgärtner, sei dagegen die Einkommensteuer: Diese bewegt sich mit rund 2,7 Millionen Euro auf einem ähnlich hohen Niveau wie im vergangenen Jahr.

3,6 Millionen an den Kreis

Auf der Ausgabenseite bei den laufenden Kosten schlägt die Kreisumlage mit knapp 3,6 Millionen Euro merklich zu Buche. Diese Abgabe berechnet sich immer über die Steuerkraft aus dem vorletzten Jahr, als Mertingen vor allem in Sachen Gewerbesteuer noch deutlich besser dastand.

Bürgermeister Lohner betonte, dass die Gemeinde heuer die volle Kreisumlage bezahlen müssen, „obwohl wir dieses Jahr einen Teil der eingenommenen Gewerbesteuern aus 2017 wieder an die Firmen zurückzahlen müssen“. Durch das Berechnungssystem gleiche sich das zwar wieder aus, aber eben auch erst in zwei Jahren. Dann werde diese Umlage wieder sinken und es bleibe wieder mehr „über“, blickte Lohner voraus. Die Personalkosten steigen ebenfalls weiter, heuer werden sie 3,7 Millionen Euro betragen. Dies sei auf Tariferhöhungen, zwei neue Stellen im Rathaus und vor allem den zusätzlichen Zeitbedarf im Kindergarten zurückzuführen, erklärte Kämmerer Baumgärtner.

Rücklagen werden angepackt

Daher habe es sich bewährt, dass in der jüngeren Vergangenheit Barrücklagen in Höhe von 3,8 Millionen Euro gebildet wurden. Daraus werden nun etwa 3,1 Millionen Euro entnommen, um die geplanten Projekte zu finanzieren und die „Gewerbesteuerdelle“ (Lohner) auszugleichen. Außerdem wird ein neues Darlehen in Höhe von einer Million Euro aufgenommen. „Wir bleiben unserer Linie treu, dass wir Schulden nur für Wasser und Abwasser aufnehmen“, sagte der Bürgermeister.

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde werden sich damit zum 31. Dezember auf circa 4,4 Millionen Euro erhöhen, wobei sich diese laut Lohner im Lauf der Zeit durch Einnahmen aus den Wasser- und Abwassergebühren amortisieren werden. In diesem Bereich seien alleine in den vergangenen fünf Jahren 5,8 Millionen Euro ausgegeben worden, sodass mittlerweile in Summe ein Anlagevermögen von 7,5 Millionen Euro entstanden ist.

130000 für den Sportheim-Neubau

Generell werde heuer aber zurückhaltend investiert, so der Rathauschef. Eine Million Euro wird fällig für Restkosten beim Baugebiet „Mertingen Süd“. 370000 Euro gehen in die Wasserversorgung (210000 für die Fertigstellung der Leitung zur Molkerei Zott, 100000 für die Verbesserung der Stromversorgung im Wasserhaus), 250000 Euro gibt die Gemeinde für den Aufzug am Ärztehaus aus.

Mit 130000 Euro wird wieder der Sportheim-Neubau des FC Mertingen bezuschusst, 100000 Euro fließen in den Breitbandausbau. Für den Hochwasserschutz in Heißesheim sind 80000 Euro eingestellt, für Sanierungsarbeiten am Friedhof in Druisheim 13000 Euro. Um zwei weitere Räume im alten Kindergarten für den Ausbau der Betreuungsangebote zu schaffen, werden 30000 Euro fällig. 25000 Euro gibt es erneut für die Familienförderung.

Für die Innerortsentwicklung sind insgesamt 220000 Euro eingeplant, wobei der Rathausplatz und die Parkplätze bei Zott davon jeweils 100000 Euro ausmachen. „Auch mit dem heuer etwas schwächeren Haushalt werden wir die Entwicklung unserer Gemeinde weiter voranbringen und begonnene Vorhaben fortführen“, so Bürgermeister Lohner.

Zwei Gegenstimmen

Das Gremium stimmte schließlich bei den Gegenstimmen von Josef Steidle und Johannes Bschorer (beide PWG) dem vorgelegten Zahlenwerk zu, was bei Lohner durchaus für Überraschung sorgte. Schließlich sei man sich in den Haushalts-Vorbesprechungen eigentlich einig gewesen, wie der Bürgermeister berichtete.

