Flammen gegen Unkraut: Hecke in Wörnitzstein brennt

In Wörnitzstein ist am Mittwoch ein Teil einer Hecke abgebrannt.

Einem Gartenbesitzer in Wörnitzstein passiert ein Missgeschick. Dadurch brennt eine Hecke.

Ein Missgeschick mit Folgen ist einem Gartenbesitzer in Wörnitzstein am frühen Mittwochabend passiert. Der 82-Jährige bekämpfte laut Polizei in seinem Garten das Unkraut – und zwar mit einem Gas-Abflammgerät. Offenbar kam der Rentner dabei seiner Thuja-Hecke zu nahe. Die geriet nach einem Funkenflug in Brand.

Die Freiwillige Feuerwehr Wörnitzstein rückt mit 30 Kräften an

Die Freiwillige Feuerwehr Harburg rückte gegen 18.35 Uhr mit rund 30 Kräften an, konnte jedoch nicht verhindern, dass etwa zehn Meter der Hecke ein Raub der Flammen wurden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren hundert Euro, so die Polizei. (dz)

