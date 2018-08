vor 34 Min.

Freibad: Droht in Monheim die Schließung?

Laut einer Liste der bayerischen SPD wird das Freibad unter „Drohende Schließung“ eingruppiert. Was man im Monheimer Rathaus dazu sagt.

Müssen die Monheimer bald auf ihr Freibad verzichten? Dies lässt eine Liste befürchten, welche die bayerische SPD verbreitet hat und die auf einer Anfrage der Partei im Landtag an die Staatsregierung basiert. Die Sozialdemokraten wollten wissen, welcher Sanierungsbedarf in den Frei- und Hallenbädern im Freistaat besteht. In diesem Zusammenhang wird das Monheimer Freibad als einzige Einrichtung dieser Art unter der Rubrik „Drohende Schließung“ eingruppiert.

In der Tat ist die Freizeitstätte in der Jurastadt etwas in die Jahre gekommen. Die Betriebsgebäude und die hölzernen Umkleidekabinen beispielsweise sind noch aus der Zeit, in der das Bad gebaut wurde. Das war Anfang der 1950er Jahre. Entsprechend hoch sei der Sanierungsbedarf, räumt Zweite Bürgermeisterin Anita Ferber ein. Dies zeigte sich erst im Frühjahr wieder, als ein neuer Wasserfilter installiert werden musste. Rund 70000 Euro ließ sich die Kommune das kosten.

„Keine Schließungsgedanken“

Anita Ferber stellt auf Anfrage unserer Zeitung aber auch klar: „Wir haben keine Schließungsgedanken.“ Die Stadt werde das Freibad so lange betreiben, „wie es zu betreiben ist“. Aktuell werde über diesen Punkt nicht diskutiert. Die Summe von 500000 Euro, die in der von der SPD veröffentlichten Liste als „voraussichtliche Sanierungskosten“ aufgeführt sind, seien von der Verwaltung hochgerechnet worden, reichten aber wohl längst nicht für alle Maßnahmen aus.

Gewaltig ist der Liste zufolge der Sanierungsbedarf in den anderen Bädern der Region: In Donauwörth (Freibad) sind es neun Millionen Euro, in Harburg (Hallenbad) 3,5 Millionen, in Rain (Hallenbad) 850000 und in Tagmersheim (Freibad) 700000.

