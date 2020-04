03.04.2020

Freilichtbühne sagt alle Aufführungen ab

Wegen der Corona-Pandemie findet „Magic Nanny“ nicht statt. Was mit dem Stück und der bereits investierten Arbeit passieren soll, steht noch in den Sternen.

Seit zwei Wochen steht die Welt auf Grund des Corona-Virus still. So hat auch der Theater Donauwörth Anfang März bereits die Bauernbühnenaufführungen in Ausesheim abgesagt. Und nun wurden aktuell auch die Proben zum Stück „Magic Nanny“ eingestellt, das ab Ende Juni auf der Freilichtbühne hätte gespielt werden sollen.

In dieser Zeit hat sich die Lage in unserem Land immer mehr verschärft. Ausgangsbeschränkungen bestehen noch mindestens bis zum 19. April und auch dann wird die Krise vermutlich noch nicht überstanden sein. Deshalb hat sich die Vorstandschaft des Theaters Donauwörth dazu entschieden, die Freilichtbühnensaison 2020 abzusagen. Heuer also wird es kein Freilichtbühnenstück in Donauwörth geben.

„Sehr traurig über diese Entwicklung“

Was mit dem Stück "Magic Nanny" und der bereits investierten Arbeit geschehen soll, steht noch in den Sternen. Weitere Entscheidungen werden erst getroffen, wenn sich die Beschränkungen wieder lockern und sich die Krise entspannt. Im Moment ist die Entwicklung noch nicht absehbar“, lassen die beiden Verantwortlichen Martina Wittek und Eva Thiem wissen. Sie sind sehr traurig über diese Entwicklung: „Die Entscheidung heute die Aufführungen abzusagen, ist uns überhaupt nicht leichtgefallen, aber sie nimmt eine enorme Ungewissheit und den Druck von unseren Schultern.“

Appell an die Zuschauer

Eva Thiem appelliert – auch im Namen ihrer Kollegin – an alle Gäste: „Wir hoffen natürlich, dass all unsere treuen Zuschauer gesund diese Krise überstehen und wir sie im nächsten Jahr wieder bei uns auf der Bauernbühne in Auchsesheim oder auf der Freilichtbühne am Mangoldfelsen begrüßen dürfen.“ (dz)

