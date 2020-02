vor 39 Min.

Frischer Wind und neue Ideen

Simone Stempfle will neu in die Kommunalpolitik einsteigen; Akzente beim anstehenden Kindergartenbau will sie durch ihre Berufserfahrung setzen.

Simone Stempfle setzt zudem auf größtmögliche Transparenz

„Ich möchte einen frischen Wind und neue Ideen in die Gemeinde einbringen“, sagt Simone Stempfle, die als erste den Hut in den Ring um die Nachfolge von Roland Dietz geworfen hatte. Dem Argument der fehlenden Erfahrung – sie kandidierte bisher nicht für ein kommunales Mandat – setzt sie entgegen „Ich will ganz unvoreingenommen, vor allem bürgernah und - besonders wichtig – mit größtmöglicher Transparenz das Amt der Bürgermeisterin führen“.

Stempfle wohnt seit 15 Jahren in der Gemeinde, betreibt mit ihrem Ehemann seit zwölf Jahren einen Reptilienfachhandel und hat sich weit über den Landkreis hinaus einen guten Namen in der Reptilienwelt erarbeitet.

„Unser Dorf soll zukunftsorientierter gestaltet werden, mit einem Nahversorger, der meiner Meinung nach dringend erforderlich ist,“ meint Stempfle. Ein Generationenhaus sei nötig, damit die älteren Mitbürger im Dorf bleiben können, wenn sie sich aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht mehr alleine versorgen können. Die Menschen, die sich am Ort ein Leben aufgebaut haben, sollen sich so ihre sozialen Kontakte erhalten können.

Für junge Familien soll die Versorgung der Kinder vor Ort in Genderkingen durch Krippe, Kindergarten, Schule und Hort gesichert sein. „Unsere Jugend liegt mir als Mutter ebenso besonders am Herzen. Es ist toll, wenn es ein Jugendzentrum im Ort gibt, wo die Jugendlichen einen Platz für sich haben und sich treffen können. Diesen heißt es nun zeitgerecht zu gestalten und zu sanieren“, so die Bürgermeister-Bewerberin.

Bau von Kindertagesstätte und Kläranlage sind vom bisherigen Bürgermeister und Gemeinderat bereits auf den Weg gebracht. Bei Ersterem könne sie aufgrund des Berufes als Kinderpflegerin entsprechende Akzente setzen, „da ich aus meiner täglichen Arbeit weiß, was Krippen- und Kindergartenkinder brauchen, um sich wohlzufühlen“. Beim Kläranlagenbau gilt ihr Augenmerk einer sozialen Komponente bei der finanziellen Beteiligung der Bevölkerung. So gering und sozial verträglich wie möglich müssten die Kosten für die Haushalte bemessen werden. Besonders bewege die Dorfbewohner, so erfuhr sie in Gesprächen, auch der Breitbandausbau. Deshalb werde sie sich für einen zeitnahen Ausbau für alle Einwohner einsetzen.

Ihre Türe werde für die Bürger immer offen stehen und sie sei bereit, die Anliegen und Sorgen vor Ort anzuhören, um entsprechende Lösungen dafür zu finden. „Ich bin bereit, das Amt mit vollem Engagement zu führen und mit kompetentem Einsatz für die Gemeinde da zu sein, da ich keine weiteren Verpflichtungen habe“, weist Simone Stempfle auf ihre berufliche Freistellung hin. (arh)

