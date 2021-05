Nüchterner Unternehmer und beseelter Künstler

Der Rieser Bildhauer Johannes Engelhardt hat heuer seinen 30. Todestag. Zu diesem Anlass widmete ihm das KunstMuseum Donau-Ries in Wemding einen Abend und erinnerte in Worten und Werken an ihn

Ein Mensch zwischen Himmel und Hölle – zwischen beseeltem Künstler und nüchternem Unternehmen: Das war der Rieser Bildhauer Johannes Engelhardt, der heuer vor 30 Jahren starb. Anlässlich seines Todestags widmete ihm das KunstMuseum Donau–Ries in Wemding einen Gedenkvortrag. Im Rahmen der Rieser Kulturtage sprach Architekt Wolfgang Obel über Johannes Engelhardt. Die Kraft seiner Arbeit wurde dabei in einer Ausstellung wie auch in Filmaufnahmen sicht- und spürbar.

Der Verein der Freunde des KunstMuseums hat sich die Aufgabe gestellt, das Erbe von Künstlern zu bewahren, sagte die Vorsitzende des Vereins Annette Steinacker-Holst bei Ihrer Begrüßung. 17 Skulpturen und acht Gemälde (von 1945 bis 1980) sind in die Gedenkausstellung einbezogen. Im Sommer wird ein Skulpturenbereich vor dem Museum mit vier großen Hauptwerken von Johannes Engelhardt aufgebaut. „Der Künstler Johannes Engelhardt und seine Werke werden dadurch dauerhaft in Erinnerung bleiben“, sagte Annette Steinacker-Holst und bedankte sich herzlich bei der Familie Engelhardt für die Leihgaben.

Doch wer war dieser Rieser Künstler? Mit den Worten „Kunst und Architektur sind Seelenverwandte“ lud sie den Festredner Wolfgang Obel ans Rednerpult. Der Architekt hatte den Künstler Johannes Engelhardt selbst kennengelernt und etliche Aufträge zusammen mit ihm umgesetzt.

Obel begann mit eindrucksvollen Worten, den Menschen, den Künstler und Besitzer der Marmorwerke vorzustellen: „Ein Mensch im Universum der Realität seines Unternehmens und gleichzeitig in der Transzendenz, die Grenzen der Erfahrung und sinnlich erkennbaren Welt überschreitend. Ein Mensch, der selbst von sich sagte, er sei sowohl im Himmel, aus auch in der Hölle, ein Dazwischen gab es für ihn nicht. Es ist der implantierte Zwang nach den Urquellen des Seins suchend. Oft meißelte er seine einfachen Worte zum Teil in kindlicher Schrift in seine Stelen und Altäre wie Glaube, Liebe, Licht, Nacht, Hass, Tod, Leben oder ’So ihr Weizen säet, werdet ihr nicht Roggen ernten. So ihr Roggen streut, kann euch nicht Reis erblühen, so ihr Hass säet könnt ihr nicht Liebe ernten’. Dies zeigt tiefe Gläubigkeit.

Der Stein – ein Gesetz von Widerstand und Dauer

Ernst Steinacker hat über seinen Kollegen Engelhardt zum Gedenken ein wunderbares Buch geschrieben. Wolfgang Obel zitierte daraus Folgendes: „Du hast mit Gott gerungen, in einer anderen Ehrfurcht und im Kampf war Dir das Kleinliche von Übel, wenn Du im Ewigen den Sinn des Daseins suchtest.“

Das Archaische, die Askese der Form, die Urgewalt der Tektonik, der Stein in seiner Gott gegebenen Kraft und Monumentalität, der Stein als existenzielles Gesetz von Widerstand und Dauer, erklärte Obel, während eine Vielzahl von Bildern der ersten Studien aus der Akademiezeit in München, die Kriegsgräberstätten in Treuchtlingen und in Marktredwitz, dem Waldfriedhof in München, die Gestaltungen der Altarinseln in Kirchen in ganz Deutschland, die Brunnen sowie die Schlossparkausstellungen, die während der Rieser Kulturtage über die große Leinwand im Museumskino vorgestellt wurden. All dies ist nachzusehen auf einem Youtube-Video, das unter www.rieserkulturtage2021.de oder dem folgenden Link abgerufen werden kann: https://youtu.be/4Bm_mlXTjyY.

Wemdings Kulturreferent Josef Barta bedankte sich im Namen der Stadt und von Bürgermeister Martin Drexler für diesen eindrucksvollen Vortrag und die bildhafte Darstellung vom Wirken des Bildhauers Johannes Engelhardt. Für die Vorbereitung, die fotografische Dokumentation und die Aufstellung der umfangreichen Ausstellung sprach er lobende Worte an Annette Steinacker-Holst, Barbara Wolf und Markus Engelhardt. Außerdem wies er auf zwei Publikationen hin: Johannes Engelhardt, ein Buch von Ernst Steinacker aus dem Jahre 1991 und auf ein Begleitheft mit dem Werkverzeichnis zum zehnten Todestag des Künstlers aus dem Jahre 2000 von Veit Steinacker.

Die Stadt Wemding freut sich ganz besonders über die Vielzahl der Skulpturen von Johannes Engelhardt: den Fischbrunnen, der Stele am Rosengarten, dem Taubenbrunnen und dem Sonnenrad an der Schule. Mit den Worten einer Inschrift auf einer Stele von Johannes Engelhardt endete der Vortrag: „Jeder kennt den Nutzen der Nützlichkeit. Wer jedoch erkennt das Wirken des scheinbar Unnützen.“ (dz)