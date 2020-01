09.01.2020

Gegen die soziale Ungerechtigkeit

Die Linke nominiert ihre Kandidaten für die Kreistagswahl im März

Die Partei Die Linke geht mit Zuversicht in die Wahl zum Kreistag. Spitzenkandidat Manfred Seel sagt: „Die Bevölkerung hat erkannt, dass wir das soziale Gewissen sind und schlichtweg auch im Wohlstandslandkreis Donau-Ries notwendig sind.“

Bei der Nominierungsversammlung betonte der Kreisvorsitzende, dass bei aller wirtschaftlichen Stärke im Landkreis eine offensichtliche soziale Ungerechtigkeit durch zu starkes Wohlstandsgefälle vorhanden sei. Dies werde von manchem Kreispolitiker anderer Parteien gerne unter den Teppich gekehrt. Mehrfach habe er, so Seel, im Kreistag namens seiner Fraktion einen regionalen Armutsbericht beantragt und angefordert. Jeodch habe dieser Antrag immer wieder keine Mehrheit gefunden, weil solch negative Tatsachen von den anderen Parteien gerne verdrängt würden. Hier wäre auch der Landrat gefordert, so Seel. Es werde nur die gesamtvolkswirtschaftliche Stärke und nicht die soziale Not Einzelner gesehen. Seel empfahl allen aktiven Kommunalpolitikern, nur einmal bei einer Tafel wie Donauwörth vorbeizuschauen, weil sich dort die Wirklichkeit der sozialen Not im Kreis abbilde.

Seel mahnt regionalen Armutsbericht an

Ein weiteres Thema, das der Vorsitzende aufgriff, war der Klimaschutz. Schnell könne die Spitzenstellung des Landkreises Vergangenheit sein, wenn nicht die richtigen Entscheidungen hinsichtlich von Ortsumgehungen, Poldern oder der Wertschätzung der Landwirtschaft getroffen werden. Die Linke trage all diesen Belangen Rechnung. Seel: „Klimaschutz bedeutet Systemänderung in der Landwirtschaft, weitere Forcierung bis hin zum kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr zur Entlastung des Kohlendioxid-Wertes im Verkehr, aber auch ein drastisches Umdenken in der Wärmepolitik und Strompolitik. Dies bedeutet, dass man sich bewusst ist, dass nicht ein Energieträger wie Strom, sondern dass in Zukunft in allen Bereichen sowohl Wärme, Verkehr, aber auch Landwirtschaft ein Energiemix durchgeführt werden muss. Von Strom, Wasserkraft und Wasserstoff bis hin zur technischen Verbesserung der Anlagen und der Autos.“ Die Linkspartei sehe ihre Aufgabe darin, in zahlreichen politischen Bereichen auch Visionen zu entwickeln, wie sie bei anderen Parteien vermisst werden. Es sei notwendig, nach vorne zu blicken und nicht zu reagieren, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht. Es müsse offensiv agiert werden, so Seel. Gerade die weltweite Globalisierung, die im Grundgedanken richtig sei, habe für viele Ungerechtigkeiten und Wohlstandsschräglagen gesorgt. „Weil man vergessen hat, den wichtigsten Part, den Menschen, in dieser Globalisierung zu berücksichtigen und mitzunehmen.“ Globalisierung beginne vor Ort auf kommunaler Ebene. Hier gelte es, so Seel, den Arbeitnehmer mitzunehmen. Das heiße, gerecht zu bezahlen, damit die Sozialkassen, einschließlich Rentenkassen, gerecht gefüllt sind und hier nicht wieder aus dem Steuersäckel Gelder nachgeschossen werden müssen. Dies sei ein wichtiger Aspekt der politischen Einstellung der Linken. (pm)

