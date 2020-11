vor 18 Min.

Georg Vellinger soll zum Altbürgermeister Buchdorfs ernannt werden

Plus Der amtierende Bügermeister Walter Grob plant eine öffentliche Ehrung Georg Vellingers. Doch es gibt Probleme.

Von Helmut Bissinger

Es steht seit Monaten fest, doch Corona macht dem Gemeinderat in Buchdorf einen Strich durch die Rechnung: Georg Vellinger soll zum Altbürgermeister ernannt werden, aber die Pandemie lässt derzeit keine öffentliche Ehrung zu. „Wir werden dies im Frühjahr nachholen“, kündigt Vellingers Bürgermeister-Nachfolger Walter Grob an. In einem solchen Rahmen sollen dann auch Susanne Mittl, Otto Blank, Manfred Burkard, Christian Preißler, Armin Rebele und Edgar Weigl als ausgeschiedene Mitglieder des Gemeinderats geehrt werden.

Auch langjährige Räte sollen gewürdigt werden

Manfred Burkard, 26 Jahre im Gemeinderat und zwölf Jahre Zweiter Bürgermeister, soll die Bürgermedaille in Silber erhalten. Die gleiche Auszeichnung will man Otto Blank verleihen, der 24 Jahre Mitglied im Gemeinderat und Ortssprecher von Baierfeld war. Die Bürgermedaille in Bronze für 18-jährige Zugehörigkeit zum Gemeinderat soll Edgar Weigl erhalten.

