05:46 Uhr

Geplante Wohnblöcke stören Nachbarn

Auf dieser Fläche an der Sallingerstraße möchte die Gemeinnützige Baugenossenschaft Donauwörth neue Wohnungen errichten.

Plus Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Donauwörth stößt mit ihrem Vorhaben in der Sallingerstraße auf Widerstand. Anlieger erklären, was ihnen nicht gefällt.

Von Wolfgang Widemann

Es ist ein großes Projekt der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Donauwörth (GBD). An der Sallingerstraße sollen zwei Gebäude mit insgesamt 22 Sozialwohnungen entstehen. Doch das Projekt verzögert sich. Dies liege unter anderem an „uneinsichtigen Nachbarn“, merkte GBD-Vorstand Vitus Schmid kürzlich an. Diese Einschätzung können Stefanie und Heinz Benaczek gar nicht teilen. Sie gehören zu diesen Nachbarn, die momentan alles andere als glücklich mit dem Vorhaben der GBD sind.

Stefanie Benaczek stellt klar: „Der Vorwurf, dass wir uneinsichtig sind, gilt nicht, wenn mit uns nicht geredet wird.“ Was die Anlieger vermissen: Niemand sei auf sie zugegangen. Im Gegenteil: Aus dem bisherigen Vorgehen habe man den Eindruck gewonnen, „dass uns die Stadt vor vollendete Tatsachen stellen wollte“. Anwalt eingeschaltet Im Sommer erhielten die Nachbarn ein Schreiben von der Verwaltung. Ihnen wurde eine Frist genannt, in der sie Einsicht in die Pläne nehmen könnten. Die Benaczeks gingen im Juli ins Rathaus. Ihnen wurden, so berichten sie, die Unterlagen vorgelegt: „Wir durften sie nur anschauen.“ Es sei ihnen ausdrücklich untersagt worden, die Pläne zu fotografieren. Nach etwa einer Viertelstunde sei man „hinauskomplimentiert“ worden. Die Benaczeks haben den Bauplan nicht unterschrieben. Nach ihrem Wissen weigerten sich auch zwei andere Nachbarn. Eine Anliegerin schaltete inzwischen einen Anwalt ein. In den Unterlagen habe man gesehen, dass auf dem Grundstück an der Sallingerstraße ein Komplex entstehen soll, der offensichtlich weit über die Mauern der vorherigen beiden Gebäude – die wurden mittlerweile abgerissen – hinausreicht. „Das ist eine extreme Nachverdichtung“, so die Benaczeks, die in der Schwemmerstraße wohnen. Sie befürchten, dass sie künftig weniger Sonne auf ihrem Grundstück haben. Dabei habe ihnen Oberbürgermeister Armin Neudert noch zugesichert gehabt, dass die neuen Bauwerke nicht größer würden. „Ein legitimer Weg“ Vitus Schmid hat die Kritik der Anlieger zur Kenntnis genommen. Zum Vorgehen der GBD in diesem Projekt merkt er an: „Das ist ein legitimer Weg.“ Angesichts der Komplexität des Vorhabens und der Tatsache, dass eine Reihe von Nachbarn zu beteiligen sind, habe man diese Aufgabe bewusst der Stadt überlassen. Auf diese Weise habe man eigentlich weitere Verzögerungen vermeiden wollen, denn: „Wir dachten, es hat keinen Wert, wenn wir einem Nachbarn nach dem anderen die Pläne hinwerfen und die Leute nichts damit anfangen können.“ Durch Einwände der Anlieger und Forderungen der Naturschutzbehörde sei der im Mai eingereichte Bauantrag noch immer nicht genehmigt. Schmid bestätigt, dass die Fläche, die überbaut werden soll, größer ist als die der beiden früheren Häuser. In denen gab es nur zwölf Wohnungen. Zur Sallingerstraße hin soll ein größeres Gebäude und im rückwärtigen Bereich ein kleineres Bauwerk entstehen, jeweils drei Stockwerke hoch und mit Flachdach. Kein Bebauungsplan Die alten Häuser seien höher gewesen, betont der GBD-Vorstand. Für das Grundstück gebe es keinen Bebauungsplan. Man halte alle Abstandsflächen, Baugrenzen und -höhen ein. Ein Fachbüro habe mittlerweile einen vom Naturschutz geforderten Freiflächengestaltungsplan erstellt. Vitus Schmid hofft, dass die Große Kreisstadt nun bald den Bau der beiden Wohnblöcke genehmigt, die wohl rund fünf Millionen Euro kosten. Der Bedarf an Sozialwohnungen sei enorm: „Wir haben 80 Bewerber auf dieses Objekt.“ Zum Teil seien es alte, gebrechliche Menschen, die aktuell in einem oberen Stockwerk ohne Aufzug leben und dringend auf barrierefrei zugängliche Wohnungen angewiesen seien. Lesen Sie hierzu auch: Donauwörth: Konstant niedrige Mieten?

