Graffiti-Sprüher beschmiert Wände in Berg

Den Begriff Pattex sprühte ein Unbekannter am Dientagabend auf diese Wand an der Nürnberger Straße in Berg. Es war wohl nicht die erste Tat dieser Art, die der Gesuchte im Donauwörther Stadtbereich verübte.

Im Donauwörther Stadtgebiet hat erneut ein Graffiti-Sprüher zugeschlagen. Dieses mal beschmierte der Täter Wände im Stadtteil Berg.

Schon wieder hat im Donauwörther Stadtgebiet ein sogenannte Graffiti-Sprüher zugeschlagen. Am Dienstagabend beschmierte er eine Hauswand und einen Sichtschutzzaun direkt an der viel befahrenen Nürnberger Straße in Berg.

Der Graffiti-Sprüher war an der viel befahrenen Nürnberger Straße in Berg aktiv

Eine unbekannte Person, so teilt die Polizei mit, brachte dort mehrere „Graffiti-Tags“ mit schwarzer Lackfarbe an. Der Tatort befindet sich gegenüber der OMV-Tankstelle und war in dieser Zeit – zwischen 21 und 22 Uhr – relativ stark frequentiert. Daher erhoffen sich die Beamten der Ermittlungsgruppe der Inspektion Donauwörth Hinweise beispielsweise von Autofahrern, die den Kreuzungsbereich Nürnberger Straße/Jurastraße zur genannten passierten.

Zusammenhang mit Schmierereien am Gymnaisum Donauwörth ist laut Polizei sehr wahrscheinlich

Aufgrund mehrerer Anhaltspunkte ist der Polizei zufolge ein Zusammenhang mit den vorangegangenen Schmierereien am Gymnasium Donauwörth sehr wahrscheinlich. Der Sachschaden im aktuellen Fall beträgt geschätzte 500 Euro, kann jedoch je nach Beschaffenheit des Untergrunds noch deutlich höher ausfallen. Es wurde unter anderem das Wort „Pattex“ aufgesprüht.

Wer sachdienliche Hinweise, eventuell auch zu dem übermittelten Schriftbild, geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

