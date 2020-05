vor 18 Min.

Grillnachmittag endet mit Feuerwehreinsatz

Eigentlich wollte ein Mann in seinem Garten in Wörnitzstein nur grillen. Doch dann musste er die Feuerwehr verständigen.

Mit einem Einsatz der Feuerwehr ist der Versuch eines Mannes in Wörnitzstein gendet, auf seinem Grundstück zu grillen.

Der 60-Jährige feuerte laut Polizei seinen Holzkohlegrill am Donnerstagnachmittag an einer Gartenhecke an. Durch den Funkenflug geriet diese in Brand. Zwar entstand glücklicherweise kein offenes Feuer, jedoch rauchte es stark.

Zehn Kräfte der Feuerwehr im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Wörnitzstein rückte mit zehn Kräften an, löschte den Brand und suchte die Hecke mit einer Wärmebildkamera nach versteckten Glutnestern ab. An dem Bewuchs entstand ein Schaden von schätzungsweise 100 Euro. (dz)

