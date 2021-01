vor 37 Min.

Großeinsatz: Elektroheizung schmort Bettdecke an

Das hätte schlimm ausgehen können: Die Elektroheizung einer 89-Jährigen befand sich zu nahe an deren Bettdecke, wodurch die Decke und dann auch die Matratze zu schmoren begannen.

Die Frau befand sich währenddessen in ihrem Wohnzimmer. Schlimmeres konnte durch einen Rauchmelder verhindert werden. Die Feuerwehren aus Rain, Feldheim und Niederschönenfeld waren laut Angaben der Polizei in Rain am Dienstag mit 50 Einsatzkräften vor Ort, mussten aber nicht in größerem Maß Eingreifen. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen