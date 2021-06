Theresa Wild wird Zweite

Virtueller Ipf-Ries-Lauf: starke Teilnehmer aus Region

Zum Ipf-Ries-Halbmarathon, der in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie in veränderter Form stattfand, haben Ausdauersportler aus der Region starke Ergebnisse beigesteuert. Theresa Wild von der LG Warching hat bei dem Wettbewerb den zweiten Platz erreicht.

Theresa Wild absolvierte die 21,1 Kilometer in einer Zeit von 1:35,29 Stunden und musste sich damit nur der Oettingerin Lea Schmitz geschlagen geben, die etwa vier Minuten schneller war. Aufgrund der besonderen Umstände wurde der Halbmarathon heuer als virtuelle Veranstaltung ausgetragen, bei der alle Teilnehmer die Halbmarathondistanz auf einer selbst gewählten Strecke zurücklegen konnten und ihre Leistung digital aufgezeichnet haben. Bei den Frauen waren so 95, bei den Männern 265 „Starter“ Teil der Wertung.

In der Männerwertung gewann Timo Schmitz (TSV Oettingen) in 1:13,44 Stunden. Thomas Braun ( TSV Wemding, LG Märchenwald) landete in 1:25,44 Stunden auf Rang sieben. Aus Donauwörth folgten Thomas Höpfner (Team Woha) und Joachim Lang vom VSC auf den Plätzen acht und neun. Im Vorderfeld landeten auch: 12. Florian Griesbach (LG Warching) 1:26,44; 25. Florian Böswald (SpVgg Rögling) 1:31,12; 28. Christian Weiland (TSV Harburg) 1:31,35; 32. Martin Färber (TSV Wemding) 1:34,25; 33. Gunther Röthinger (TSV Ebermergen) 1:34,56. (cup)