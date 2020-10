vor 32 Min.

Handwerker bricht sich bei Sturz in Heroldingen den Oberschenkel

Auf einer Baustelle in Heroldingen ist ein Handwerker verunglückt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Bei einem Sturz von einer Leiter hat sich ein Handwerker in Heroldingen am Donnerstag schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war der 67-Jährige um kurz nach 10 Uhr an einem französischen Balkon auf Höhe des ersten Obergeschosses eines Einfamilienhauses beschäftigt, um diesen für ein Geländer auszumessen. Hierzu stieg der Mann auf ein bereits vorhandenes Gerüst. Als der Unternehmer mit den Messarbeiten fertig war, wollte er über die Gerüstleiter wieder absteigen. Dabei rutschte er von der Leiter ab und stürzte etwa 1,50 Meter tief. Der 67-Jährige schlug mit seinem rechten Bein auf dem Boden auf und brach sich nach ersten Erkenntnissen den Oberschenkel.

Nach der Erstversorgung wurde das Opfer mit einem Rettungshubschrauber in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth geflogen. Ein Fremdverschulden kann der Polizei zufolge wohl ausgeschlossen werden. (dz)

