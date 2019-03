vor 17 Min.

Handy: Bald besserer Empfang in Daiting

Die Deutsche Telekom möchte in der Gemeinde eine Mobilfunk-Sendeanlage errichten. Welcher Bereich damit abgedeckt ist.

Von Wolfgang Widemann

Die Deutsche Telekom will mit einer Sendeanlage den Mobilfunkempfang im Bereich Daiting verbessern. Als Standort dafür soll der bereits bestehende Behördenfunkmast dienen, der seit einigen Jahren südöstlich des Orts steht. Das teilte das Unternehmen der Gemeinde mit. Die Räte zeigten sich nach Auskunft von Bürgermeister Roland Wildfeuer mit dem Vorschlag einverstanden. Die Entscheidung fiel einstimmig.

Bislang ist der Handyempfang in weiten Teilen der Kommune eher schlecht. Mit der neuen Anlage würde sich dieser Zustand vor allem in Daiting, im Ortsteil Natterholz und im Bereich der Kreisstraße zwischen Hochfeld und Gansheim zum Positiven wenden, so Wildfeuer. Die Räte sähen den Standort des Masts als optimal.

Nach Angaben der Deutschen Telekom soll die Sendeanlage im Laufe des Jahres 2020 installiert werden.

Themen Folgen