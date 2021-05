Harburg

10:09 Uhr

Harburg: Diebin steckt sich Käse und Fleisch in die Jogginghose

Eine 64-Jährige wurde in einem Supermarkt in Harburg beim Diebstahl erwischt.

In einem Supermarkt in der Wemdinger Straße in Harburg hat sich ein eher eigentümlicher Diebstahl ereignet. Dabei hatte die Täterin Geld dabei.

In einem Supermarkt in der Wemdinger Straße in Harburg hat sich am Donnerstag ein eher eigentümlicher Diebstahl ereignet, wie die Polizei berichtet. Eine 64-Jährige wurde von einer Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie sie zahlreiche Lebensmittel im Wert von etwa 40 Euro – unter anderem Butter, Käse und Fleisch aus der Selbstbedienungstheke – in den vorderen Hosenbund ihrer Jogginghose steckte und damit den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Die Frau wurde daraufhin bis zum Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Donauwörth in ein Büro des Marktes gebeten. Dort versuchte sie in einem scheinbar unbeobachteten Moment, Teile des Diebesgutes in einem Mülleimer zu verstecken. Dies misslang jedoch. Eine Strafanzeige war die polizeiliche Folge. Die rumänische Staatsangehörige hatte 98 Euro Bargeld bei sich und „kaufte“ aufgrund der nicht mehr vorhandenen Verwertbarkeit mit einem Teil der Summe die gestohlenen Lebensmittel ab.

Themen folgen