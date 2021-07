Steinbruch bei Heroldingen soll nur zum Teil verfüllt werden

AWV-Werkleiter wirbt im Stadtrat Harburg bei Plänen für eine Erdaushub-Ablagerungsstätte bei Heroldingen um Vertrauen. Gutachten zu Artenschutz und zu Grundwasser.

Sollte der Abfallwirtschaftsverband (AWV) Nordschwaben den Steinbruch „Badersberg“ nahe Heroldingen als Ablagerungsstätte nutzen dürfen, würde dieser nur zu einem Drittel verfüllt. Dies erklärte AWV-Werkleiter Gerhard Wiedemann im Harburger Stadtrat. Wiedemann berichtete zusammen mit Vertretern von Büros, die mit Untersuchungen des Geländes beauftragt waren, über die Erkenntnisse, die sich daraus ergeben haben. Gleichzeitig betonte der AWV-Vertreter, es seien einige Dinge klar- beziehungsweise richtigzustellen.

Eine Initiative in Heroldingen befürchtet, dass Grundwasser verschmutzt wird

Hintergrund: Nachdem die Pläne des Verbands bekannt geworden waren, formierte sich im Harburger Stadtteil Heroldingen eine Initiative, die nach bisherigem Stand das Projekt verhindern will – weil sie unter anderem befürchtet, dass das Grundwasser verschmutzt und ein wertvoller Lebensraum für seltene Pflanzen und Tiere zerstört wird.

AWV-Werkleiter: "Sie stehen hier nicht der Müll-Mafia gegenüber"

Dies würde auf gar keinen Fall geschehen, so Wiedemann. Der bat die Heroldinger, die das Vorhaben kritisch sehen, um Vertrauen. Der Werkleiter stellte klar: „Sie stehen hier nicht der Müll-Mafia gegenüber.“ In dem Steinbruch würde ausschließlich unbelastetes Erdreich gebracht – „kein Asbest oder Sonstiges, was auf Flugblättern behauptet wird“. Bei dem Z1.1-Material handle es sich ausschließlich um Aushub, also Erdreich, mit einem bis zu zehnprozentigen Anteil an Bauschutt. Der wiederum bestehe praktisch ausschließlich aus Beton, Dachplatten und Ziegeln. Die Schadstoff-Grenzwerte seien mit dem von Trinkwasser vergleichbar. Folglich bestünde keinerlei Gefahr, dass das Grundwasser verseucht wird. Man könne auch nicht von einer „Deponie“ sprechen: „Wir haben hier nur eine Verfüllung.“

Rund 50 Zuhörerinnen und Zuhörer aus Heroldingen kamen zur Sitzung des Stadtrats, als es um den Steinbruch Badersberg ging. Foto: Wolfgang Widemann

Das Material würde ausschließlich aus dem AWV-Gebiet angekarrt, also aus den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen, sicherte Wiedemann zu. Es würde stets analysiert, bevor es angeliefert wird. Von dem Steinbruch würde nur der westliche, schmälere Teil verfüllt. Im östlichen Teil seien schützenswerte Tier- und Pflanzenarten vorhanden: „Deshalb lassen wir diesen Bereich auch in Ruhe.“ Diese Naturschutzflächen würden zudem „langfristig gesichert“.

Im Schnitt sechs bis sieben Lastwagen pro Tag

Die Zufahrt plant der AWV von der Ortsverbindungsstraße Heroldingen – Huisheim her über den Brennhof zum Steinbruch. Der bisherige Kiesweg würde mit einem Kostenaufwand von schätzungsweise 280.000 Euro ausgebaut und asphaltiert. In dem Steinbruch würden 15.000 bis 20.000 Kubikmeter Aushub pro Jahr verfüllt. Damit hätte die Lagerstätte eine Laufzeit von 15 bis 20 Jahren. Es sei durchschnittlich mit sechs bis sieben Lastwagen pro Tag zu rechnen: „Mal sind es gar keine, mal 20 oder 30.“ Seien die Lagerkapazitäten erschöpft, werde der verfüllte Bereich als Heidefläche rekultiviert.

In dem Steinbruch brütet der Uhu

Die Lagerstätte benötigt der AWV laut Wiedemann, weil keine anderen Möglichkeiten vorhanden seien. Der Steinbruch „Badersberg“ eigne sich unter anderem wegen seiner zentralen Lage und der geologischen Gegebenheiten. Biologin Beate Herz (Planungsbüro Godts) berichtete, die Tier- und Pflanzenwelt im Steinbruch sei ein Jahr lang beobachtet und dokumentiert worden. Am bemerkenswertesten sei, dass im östlichen Teil des Geländes seit Jahren der Uhu brüte. Der Lkw-Verkehr störe die Greifvögel nicht. Für die würden zusätzlich Felsnischen angelegt. Auf dem Areal habe man auch sogenannte invasive (nicht einheimische) Pflanzenarten gefunden. Würde der Steinbruch einfach so belassen wie jetzt, würden sich diese ausbreiten. Außerdem würde das Gelände immer mehr zuwuchern. Dadurch würde sich „das Artenspektrum verschieben“.

Grundwasser ist in zwei Schichten vorhanden

Mit dem Thema Grundwasser befasste sich Achim Veigel vom Büro Geo+Plan Geotechnik. Es hätten drei Bohrungen stattgefunden. Eine davon sei in eine Tiefe von 20 Metern gegangen. Erstaunlich sei, dass bereits in geringer Tiefe Grundwasser vorhanden sei, nach starken Niederschlägen teilweise schon nach 30 Zentimetern. Das Grundwasser trete im Bereich des Steinbruchs in zwei Schichten auf. Die eine direkt unter der Oberfläche, die andere viel tiefer und getrennt durch eine 19 Meter starke, undurchlässige Tonschicht. Die Einzugsgebiete seien unterschiedlich. Die Quelle, welche die Heroldinger Initiative ins Spiel brachte, werde aus dem unteren Grundwasser gespeist.

Bürgermeister Christoph Schmidt betonte, ihm und den Stadträten sei es wichtig, „dass wir mit dem Thema offen und transparent umgehen“. Wenn in Heroldingen behauptet werde, dass die Kommune in dem Ortsteil eine Bürgerversammlung vermeiden wolle, so sei dies eine absolut falsche Aussage. Eine solche Zusammenkunft solle möglichst noch im September stattfinden. Schmidt appellierte an die Beteiligten, fair miteinander umzugehen. Mit der Erörterung im Stadtrat stehe man „am Beginn der Informationen“. Zu der Sitzung kamen rund 50 Personen aus Heroldingen.

Der Steinbruch gehört der Stadt Harburg. Deshalb ist die Ablagerungsstätte nur mit Genehmigung der Kommune möglich.