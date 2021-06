Hausärzte: Wie ist die Versorgung?

Nach einer Befragung soll es passgenaue Maßnahmen geben

Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen prüft zweimal jährlich die Versorgungssituation in Bayern und stellt dabei Versorgungsdefizite fest. Im Rahmen dessen wurde im Mai ein neuer Beschluss wirksam. Der Landesausschuss hat hierbei für den hausärztlichen Planungsbereich Nördlingen eine drohende Unterversorgung festgestellt. „Das heißt, dass wir dem Beschluss zufolge aktuell noch mit ausreichend Hausärztinnen und Hausärzten versorgt sind, eine Unterversorgung aufgrund von verschiedenen Faktoren, zum Beispiel der hohen Altersstruktur, allerdings zukünftig zu erwarten ist“, erläutert Julia Lux, Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregion Plus Donauries, in einer Pressemitteilung.

Damit sei der Planungsbereich Nördlingen neben dem Planungsbereich Donauwörth Nord nun die zweite Region im Landkreis, in der zukünftig ein Hausärztemangel droht. „Wir sind uns des Problems deutlich bewusst und müssen hier aktiv gegensteuern“, so Landrat Stefan Rößle und Sebastian Völkl, Vorsitzender des ärztlichen Kreisverbands Nordschwaben.

Im Rahmen einer Hausärztebefragung, die durch die Gesundheitsregion Plus geplant wird, soll zunächst die Versorgungssituation regional erhoben und analysiert werden. „Auf Grundlage der Ergebnisse sollen dann passgenaue und nachhaltige Maßnahmen initiiert werden“, beschreibt Lux das weitere Vorhaben. (pm)