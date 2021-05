Holzheim

Holzheim investiert in neue Bauplätze

Am Ortsrand von Pessenburgheim entsteht das Baugebiet „Mitterheid“. Dafür nimmt die Gemeinde Holzheim heuer eine Menge Geld in die Hand.

Von Barbara Würmseher

Die finanziellen Verhältnisse der Gemeinde Holzheim sind geordnet – und das sieht Bürgermeister Josef Schmidberger bei angespannten Finanzlagen vielerorts in Corona-Zeiten als Glücksfall an. „Wir gehören zu den Glücklichen, die mit knapp 480.000 Euro noch eine gesunde Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt haben.“ Der Etat 2021 umfasst insgesamt 6,9 Millionen – davon entfallen 3,2 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und 3,7 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Sehr viel Geld steckt die Kommune heuer in die Erschließung des Baugebiets „Mitterheid“ in Pessenburgheim. „Das ist der große Brocken unserer Investitionen im Vermögenshaushalt“, so bezeichnet es Bürgermeister Schmidberger.

