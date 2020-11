vor 36 Min.

Holzheim: Warum es Tempo 30 statt einer Spielstraße geben soll

Eigentlich empfiehlt die Verkehrsbehörde eine Tempo-30-Zone an Birkenstraße/Römerringe in Holzheim - ein Diskussionthema in der Gemeinde.

Von Barbara Würmseher

Meist finden sie unbeachtet statt, von der Öffentlichkeit so gut wie nicht wahrgenommen: die turnusmäßigen Verkehrsschauen in unseren Kommunen. Ein Gremium aus Polizei, Vertretern der Gemeinde und anderer Fachstellen überprüft bei dieser Pflichtaufgabe der Verkehrsbehörde vielfältige Themen. Da geht es genauso um Straßenbeschilderung und -markierungen wie um Sichtfelder, um Geh- und Radwege, Barrierefreiheit, sichere Schulwege, die Lage von Bushaltestellen und vieles mehr. Die jüngste Verkehrsschau in Holzheim griff eine Diskussion wieder auf, die in der Gemeinde schon lange geführt wird.

Verkehrsberuhigter Bereich und Spielstraße sorgen in Holzheim für Probleme

Die Kontrollfahrt hatte nämlich unter anderem im Siedlungsbereich Birkenstraße/Römerring stattgefunden, der als verkehrsberuhigter Bereich und Spielstraße ausgeschildert ist. Allerdings erfüllt der Ausbauzustand von Teilen der Birkenstraße und der des Römerrings nicht die Kriterien eines verkehrsberuhigten Bereichs, wie Bürgermeister Josef Schmidberger jetzt in der Gemeinderatssitzung erläuterte.

Demnach fehlen dort typische Einengungen zur Verkehrsberuhigung, Parkbuchten für den ruhenden Verkehr oder anderweitige baulichen Hindernisse. Birkenstraße und Römerring sehen nicht wesentlich anders aus, als die umliegenden Straßen. Die Verkehrsbehörde empfiehlt deshalb der Gemeinde, die Tempo-30-Zone des dortigen gesamten Wohngebiets auch auf diesen Bereich auszuweiten. Allerdings hat es seit dem Jahr 2011 immer wieder Konfliktsituationen gegeben, weil sich Autofahrer nicht an diese vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit halten.

Alternative: bauliche Maßnahmen an der Birkenstraße/Römerstraße

Alternativ könnte man, so informierte Bürgermeister Schmidberger, baulich etwas verändern, um den optischen Eindruck eines verkehrsberuhigten Bereichs zu bekommen. Das allerdings wäre den Anwohnern der Römerstraße nur schwer vermittelbar, meinte er, „da der Neubau der Straße vor nicht allzu langer Zeit erfolgte“.

Der aktuelle Ist-Zustand von Birkenstraße/Römerweg kann allerdings nicht bleiben, daran habe die Verkehrsbehörde keinen Zweifel gelassen. Bürgermeister Schmidberger rechnet damit, „dass wir offiziell eine Rüge bekommen werden und die Spielstraße zurücknehmen müssen“. Er erwartet, dass eine Tempo-30-Zone angeordnet wird.

