Einbrecher in Huisheim erbeuten Zigaretten

Mindestens zwei Einbrecher dringen in Huisheim in die Sualafeldhalle ein. Sie nehmen gleich einen ganzen Zigarettenautomaten mit.

Mit brachialer Gewalt haben Einbrecher in Huisheim eine größere Menge Zigaretten erbeutet. Um an diese zu gelangen, drangen die Täter – es waren mindestens zwei – in der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, in die Sualafeldhalle ein. Dazu hebelten die Unbekannten eine Holztür auf. Sie hatten es auf einen Zigarettenautomaten abgesehen, der im Foyer stand.

Zigarettenautomat liegt bei Huisheim auf einer Wiese

Die Täter nahmen den kompletten Automaten mit. Den fanden die Beamten wenig später etwa 300 Meter entfernt auf einer Wiese östlich der Halle. Die Diebe hatten das Gerät aufgebrochen und dieses bis auf wenige Zigarettenschachteln entleert. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 6000 Euro summieren. Der Wert der Beute dürfte sich ebenfalls im deutlich vierstelligen Bereich bewegen.

Die Polizei Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

Lesen Sie auch: