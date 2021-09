Luftreiniger in Schule: Huisheim will keinen Schnellschuss

Plus Die Gemeinde Huisheim will ein solches Luftreinigungsgerät erst einmal ausleihen und testen. Auch über CO2-Ampeln wird gesprochen.

Auch der Gemeinderat in Huisheim hat sich laut Bürgermeister Harald Müller ausgiebig mit dem möglichen Kauf von Luftreinigungsgeräten für die Klassenzimmer der örtlichen Grundschule beschäftigt. Das Gremium wollte sich aber noch nicht endgültig festlegen.