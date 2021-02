Impf-Affäre im Donau-Ries: Es ist Zeit für einen Schlusspunkt

Am Montag soll die Impfung des Landrates bewertet werden. Aber es geht auch um die Vorgänge im gKU und in den Impfzentren. Warum es so wichtig ist, das Thema final aufzuarbeiten.

Es ist offensichtlich, dass das Thema Impfen für den Landrat mehr als aufreibend ist. Im Vorfeld der für ihn so wichtigen Sitzung des Kreisausschusses, wendet er viel Zeit auf, die Kontrolle über die Ereignisse zu behalten. Fragen der Presse zum Thema wurden mit Verweis auf die Sitzung am Montag nicht beantwortet. Zugleich will er verhindern, dass aus dem Thema gar eine politische Krise wird.

Die schriftliche Mitteilung via Pressestelle am Donnerstag hat drei klare Botschaften: 1: Eigentlich muss Rößle die Fragen zum Impfzentrum nicht beantworten, denn da ist die Regierung von Schwaben zuständig. 2: Zum gKU muss er auch nichts sagen, denn dort liegt die Verantwortlichkeit beim gKU und der Datenschutz ist ebenfalls zu berücksichtigen. 3. Seine persönliche Impfung hat mit 1. und 2. nichts zu tun.

Was bleibt ist Hoffnung: Dass die angekündigte Aufklärung dennoch am Montag stattfindet und das Thema nicht mit dem Verweis auf Zuständigkeiten ewig in die Länge gezogen wird. Es muss jetzt ein vielleicht schmerzhafter, aber klarer Schlusspunkt gesetzt werden, um Vorwürfe und Misstrauen auszumerzen. Dann bleibt endlich wieder Zeit für die eigentliche Arbeit zu gehen und vor allem dafür zu sorgen, dass jetzt im großen Stil die Bürger an ihre Impfung kommen.

