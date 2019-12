In Wemding entsteht eine Station für Tagespflege

Plus Die Caritas-Sozialstation plant ein Millionenprojekt. Mit diesem sollen Familien entlastet werden, die einen Angehörigen pflegen. Das sind die konkreten Pläne.

Wer einen Angehörigen daheim zu pflegen hat, steht oft vor dem Problem, nicht immer Zeit für diese Aufgabe zu haben. Eine Tagespflege ist eine gute Möglichkeit, solche Familien zu entlasten. Jedoch gibt es dieses Angebot nur in ein paar wenigen Orten im Donau-Ries-Kreis und die Zahl der Plätze ist begrenzt.

Dieses Problem trifft die Familien im Raum Wemding besonders. Dort müssen Menschen, welche eine Tagespflege in Anspruch nehmen wollen, recht weite Wege in entsprechende Einrichtungen in Kauf nehmen. Das soll sich in absehbarer Zeit ändern. Die Caritas-Sozialstation Wemding, die bereits rund 240 Patienten im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft ambulant versorgt, will eine Station für Tagespflege errichten – ein Millionenprojekt.

Seit Jahren angedacht

Eine solche Station sei in der Wallfahrtsstadt schon seit Jahren angedacht, berichten Vorsitzende Gerda Trollmann und Geschäftsführerin Monika Million im Gespräch mit unserer Zeitung. In den vergangenen Monaten habe sich die Sache konkretisiert. So bekam der Verein die Möglichkeit, ein Gebäude an der Ecke Harburger Straße/Zechstraße in Wemding zu kaufen. Inzwischen existiert ein Vorentwurf von der Station und die Caritas-Sozialstation hat das Haus in diesen Tagen erworben. Damit ist für die Verantwortlichen der Punkt gekommen, das Vorhaben der Öffentlichkeit zu erläutern.

„Das ist ein wichtiges Projekt“, merkt Monika Million im Gespräch mit unserer Zeitung an. Die Bevölkerung werde immer älter. Damit steige auch die Nachfrage nach einer solchen Betreuungseinrichtung. Es sei vorgesehen, dass Familien ihre pflegebedürftigen Angehörigen, die noch das Haus verlassen können, wochentags von etwa 9 bis 16 Uhr in die Obhut der Caritas geben können.

Fahrzeug soll gekauft werden

Damit könnten die Personen, die zu Hause Menschen pflegen, entlastet werden, so Gerda Trollmann: „Sie können eine Auszeit nehmen oder zur Arbeit gehen.“ Mit der Tagespflege-Station gebe man so mancher Familie die Chance, dass Pflegebedürftige nicht in einem Heim untergebracht werden müssen. Man wolle auch Personen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, betreuen. Um diese transportieren zu können, soll eigens ein Fahrzeug angeschafft werden.

Die Pläne sehen vor, die Tagespflege-Station im Erdgeschoss des Gebäudes einzurichten. Es steht eine Fläche von rund 270 Quadratmetern zur Verfügung. Auf diesen können dem Konzept zufolge uner anderem ein großer Wohn- und Essraum, ein Ruheraum, Sanitär- und Büroräume untergebracht werden. Man strebe eine Kapazität von 15 bis 20 Pflegeplätzen an, berichtet Gerda Trollmann. In der Einrichtung werde es keine Betten geben, nur Ruhesessel. Wenn die Station gut ausgelastet sei, würden sich wohl drei oder vier Kräfte um die Pflegebedürftigen kümmern.

Welche Förderung?

Aktuell sei man mit Unterstützung des Caritasverbandes der Diözese Eichstätt damit beschäftigt, die Fördermöglichkeiten auszuloten. Der Umbau und die Einrichtung des Hauses seien auf rund 1,6 Millionen Euro veranschlagt. Eine wesentliche Quelle, die man anzapfen wolle, sei ein Förderprogramm, das der Freistaat Bayern auflegen möchte. Aus diesem Topf seien schätzungsweise 25000 Euro pro Pflegeplatz zu erwarten, erläutert die Vorsitzende.

Die Stadt Wemding habe bereits zugesagt, zehn Prozent der Kosten zu übernehmen. Der Verein erhofft sich auch noch Geld von anderen Institutionen. Der restliche Betrag müsse aus Eigenmitteln aufgebracht beziehungsweise mit Krediten finanziert werden.

Umbauzeit zwei Jahre

Der Umbau werde ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen, schätzt Gerda Trollmann. Der Einzug sei Mitte 2022 geplant. Die vier Wohnungen im Ober- und Dachgeschoss bleiben der Vorsitzenden zufolge erhalten. Die Geschäftsstelle der Caritas-Sozialstation werde weiter in der Forellstraße angesiedelt sein. Lediglich die Betreuungsgruppen am Nachmittag sollen in die Tagespflege-Station umziehen.

Diese ergänze das bisherige Angebot der Caritas-Sozialstation Wemding in idealer Weise. „Wir sind den Menschen in der Region ja schon über die ambulante Pflege bekannt“, erklärt die Vorsitzende. Die ambulante Pflege und die Tagespflege – „das gehört einfach zusammen“. Ebenso glauben die Verantwortlichen, dass sie für ihr Vorhaben „den richtigen Zeitpunkt“ gefunden haben.