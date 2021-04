vor 56 Min.

Investor will bei Huisheim einen großen Solarpark bauen

Nördlich von Huisheim will ein Investor einen Solarpark errichten..

Plus Ein Investor fragt bei der Gemeinde Huisheim wegen einer großen Freiflächen-Photovoltaikanlage an. Was der Gemeinderat dazu sagt.

Ein überregional agierender Investor würde nahe Huisheim gerne einen großen Solarpark errichten. Mit dem Thema befasste sich nun erstmals der dortige Gemeinderat. Nach Auskunft von Bürgermeister Harald Müller liegt eine Bauvor-anfrage des Unternehmens vor. Der Planentwurf sieht eine rund 8,5 Hektar große Photovoltaik-Freiflächenanlage vor. Diese würde sich über fünf landwirtschaftliche Grundstücke erstrecken, die sich im Bereich zwischen dem nördlichen Ortsrand von Huisheim und südlich der Kreisstraße Gosheim–Bühl befinden. Die Flächen würde die Firma wohl langfristig pachten. Investor soll zu Sitzung des Gemeinderats in Huisheim eingeladen werden Die Gemeinderäte kamen laut Müller überein, noch keine Entscheidung zu der Voranfrage zu treffen. Erst einmal müssten verschiedene Dinge abgeklärt werden. Man wolle den Investor zu einer Sitzung einladen. Zudem wollen sich die Kommunalpolitiker bei einem Ortstermin einen Eindruck von dem möglichen 85.000-Quadratmeter-Projekt am östlichen Riesrand verschaffen, mit dem alternativer Strom erzeugt werden könnte. Erst wenn weitere Informationen vorlägen und alle Fragen geklärt seien, würde das Gremium einen Beschluss fassen. Lesen Sie auch: Schäden durch Biber an Schwalb und Baggerseen

