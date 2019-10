vor 49 Min.

JVA würdigt Ehrenamtliche

Wichtiger Beitrag zur Wiedereingliederung

Bereits zum 26. Mal hat das jährliche Treffen der ehrenamtlichen Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Niederschönenfeld stattgefunden. Der Anstaltsleiter, Regierungsdirektor Roland Retzbach, begrüßte die Gäste und lobte die hohe Einsatzfreude und Beherztheit, welche die Ehrenamtlichen im Umgang mit den Strafgefangenen an den Tag legen. Er würdigte ihr Engagement als einen wichtigen Beitrag zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft, zumal mit dem merklichen Wandel in der Gefangenenpopulation auch Änderungen im Hinblick auf die Bedürfnisse der Strafgefangenen einhergehen. Anschließend informierte Retzbach über bauliche Entwicklungen der Anstalt und personelle Änderungen.

Nach dem Empfang referierte die Anstaltspsychologin Katrin Kainz über die wichtige Thematik der Suizidprophylaxe bei Strafgefangenen. Ferner erläuterte sie schützende Maßnahmen und Handlungsspielräume innerhalb der JVA selbst. Des Weiteren zeigte Kainz den Ehrenamtlichen geeignete Verhaltensvarianten in der Interaktion und Gesprächsführung mit suizidalen Strafgefangenen auf. Abschließend verdeutlichte sie, dass die Informationsweitergabe von zentraler Bedeutung für ein rechtzeitiges Einschreiten ist und appellierte an die Ehrenamtlichen, sich mit den Bediensteten der JVA in Verbindung zu setzen, wenn ihnen Anzeichen auf Suizidgefährdung auffallen.

Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit in der JVA Niederschönenfeld hat, kann Marie Mair unter der Telefonnummer 09090/706 142 oder per E-Mail an marie.mair@jva-nsf.bayern.de kontaktieren. (dz)

